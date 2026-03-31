เซียนพระรอดหวุดหวิด ทั้งที่ไม่มีโอกาสโดดหนีตาย จู่ๆ เก๋งเสียหลัก หลังแซงรถตู้ทึบ พุ่งเข้ากวาดแผงพระกระจาย ก่อนไปฟาดกำแพง เสียชีวิตคาที่
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 31 มี.ค.69 ร.ต.อ.รัฐนินท์ เกษมสิทธิชัยกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนศาลาที่พักริมทาง ถนนเพชรเกษมสายเก่า มุ่งหน้าแยกหนองโพ หมู่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถ จึงประสานรถกู้ภัยสว่างราชบุรี พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์ รพ.โพธาราม
ที่เกิดเหตุ พบรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีขาว ทะเบียน 3กฐ-806 กทม. ชนกับศาลาที่พักผู้โดยสาร และแผงพระ จนรถกระเด็น พลิกตะแคงพาดกับกำแพงบ้านไม่มีเลขที่ จากการตรวจสอบภายในรถ พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายอำนาจ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี สภาพคอหัก ขาขวาหัก
จากการสอบถาม นายบุรีรัตน์ สุวิศาล อายุ 65 ปี เซียนพระที่รอดตาย กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนตั้งแผงพระขายตามปกติตรงจุดเกิดเหตุ พร้อมกับผูกเปลนอนเล่น จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงเอี๊ยด และเห็นรถเก๋งสีขาวพุ่งเข้ามาในศาลาที่ตนตั้งแผงพระอยู่ แล้วรถเฉียวปลายเท้าไปนิดเดียว แต่ตนก็โดนแรงกระแทกจนกระเด็นตกเปล โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้โชว์พระเครื่องที่คล้องคอบูชาอยู่ เชื่อว่าบารมีพระที่สวมใส่อยู่ช่วยคุ้มครองให้รอดตาย มีพระรอดหรือชุดเบญจภาคี และพระราหู วัดศรีษะทองปี53
ต่อมาได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นก็พบว่ารถเก๋งคันเกิดเหตุได้ขับมาเลนขวาสุดซึ่งช่วงนั้นเป็นทางโค้ง พอหลุดโค้งมาได้แซงรถกระบะตู้ทึบที่วิ่งอยู่เลนกลาง จากนั้นรถก็เสียหลักไม่ทราบสาเหตุ พุ่งปาดหน้ารถกระบะตู้ทึบและพุ่งเข้าชนศาลาที่พักผู้โดยสารและแผงพระเครื่อง