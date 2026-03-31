สุดสลดกลางหมู่บ้าน 6 ล้อไม่รู้มีเด็กจอดจักรยานไฟฟ้าด้านหลัง ถอยหลังหลบรถอีกคัน ก่อนทับ ด.ญ.5 ขวบเสียชีวิต เด็กอีก 2 คลานออกมาได้รอดตาย
วันที่ 31 มี.ค.69 ร.ต.อ.กฤษฏา สวัสดิ์รัมย์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีรถบรรทุกถอยทับจักรยานไฟฟ้าเด็ก ภายในหมู่บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ คาดว่ามีคนเสียชีวิต จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยวังกรูด อ.สตึก
ที่เกิดเหตุเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านความกว้างประมาณ 5 เมตร พบรถบรรทุกดั๊ม 6 ล้อ ทะเบียน 82-3247 บุรีรัมย์ จอดขวางอยู่กลางถนน ใต้ล้อหลังขวา พบจักรยานไฟฟ้าคันเล็กถูกทับ และพบร่างของ น้องโบนัส อายุ 5 ปี ถูกล้อรถทับเสียชีวิต โดยมีเด็กชาย อายุ 8 ปี และเด็กหญิง อายุ 11 ปี ทั้ง 2 ได้รับบาดเจ็บ กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสตึก ส่วนคนขับรถหกล้อคือ นายไพโรจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ไม่ได้หลบหนีไปไหน ตำรวจจึงนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.สตึก
จากการสอบถาม นางเสวย อายุ 60 ปี ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุตนเห็นรถหกล้อขนดิน 2 คันขับมาแล้วจะสวนทางกัน แต่ถนนแคบจึงไปไม่ได้ รถอีกคันหนึ่งจึงถอยเพื่อหาทางหลีกให้
ทันใดนั้นได้มีรถจักรยานไฟฟ้าของเด็กซ้อนกันมา 3 คน มาจอดด้านหลัง เพราะรถหกล้อจอดทั้ง 2 คัน แล้วรถ 6 ล้อคันเกิดเหตุก็ได้ถอยเบาๆ แต่มองไม่เห็นว่ามีเด็กจอดรถอยู่ด้านหลัง จึงถอยทับจนเสียชีวิต ตนมองเห็นเด็กร้องไห้อยู่ใต้ท้องรถ และคลานออกมาได้ 2 คน อีกคนถูกล้อรถทับ คนขับรถได้ลงมาคว้าเด็กแต่เด็กได้เสียชีวิตแล้ว