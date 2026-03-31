ตั้งค่าหัว 5 หมื่น ล่า 9 คนร้ายลักตัดสายไฟในโรงงาน สูญกว่า 10 ล้านบาท เผยทิ้งคราบน้ำหมากไว้ ใช้รถขนย้าย ลักเอาไปกว่า 100 กิโลกรัม ทำต้องเลื่อนเปิดโรงงาน วอนร้านของเก่าตรวจสอบก่อนซื้อ เพื่อตัดวงจร

วันที่ 31 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายพิศิษฐ์ สุนทรกำพลรัตน์ เจ้าของโรงงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ในพื้นที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี หลังถูกคนร้ายเป็นชาย 9 คน แอบเข้ามาลักตัดสายไฟในโรงงานที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการ เสียหายกว่า 10 ล้านบาท โดยได้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด พร้อมใบแจ้งความจาก สภ.บ้านบึง มาแสดง และพาผู้สื่อข่าวตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จากการตรวจสอบพบว่า คนร้ายได้ตัดสายไฟจากแผงควบคุมเครื่องจักรในหลายจุด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก อีกทั้งยังพบร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้ เช่น คราบน้ำหมาก และรอยเท้าภายในอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิด

ผู้เสียหายคาดว่ากลุ่มคนร้ายอาจเป็นแรงงานต่างชาติ สัญชาติเมียนมา โดยได้ลักลอบตัดสายไฟทองแดงไปมากกว่า 100 กิโลกรัม ทั้งที่โรงงานยังอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเฉพาะบริเวณด้านหน้าเท่านั้น

เบื้องต้นคาดว่า คนร้ายใช้วิธีลักลอบเข้าทางด้านหลังโรงงานในช่วงเวลากลางดึก และใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการขนย้ายทรัพย์สิน โดยก่อเหตุต่อเนื่องนาน 2–3 วัน กว่าเจ้าของจะทราบเรื่อง

นายพิศิษฐ์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากโรงงานมีกำหนดเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ต้องเลื่อนออกไป พร้อมเรียกร้องให้ร้านรับซื้อของเก่าช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เป็นการสนับสนุนกลุ่มคนร้าย

ทั้งนี้ เจ้าของโรงงานได้ประกาศมอบเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมกลุ่มคนร้ายดังกล่าว

 

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