สลด ครอบครัวเมียนมา ขี่จยย.ถูกรถพ่วง 18 ล้อ ทับร่างแม่เสียชีวิต พ่อ-ลูกเจ็บ คนขับบอกไม่เห็นมาทางไหน เพิ่งรู้ตอนที่ทับแล้ว

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 เม.ย. 2569 สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก 18 ล้อ เหตุเกิดบนถนนพุทธมณฑลสาย 4 หน้าหมู่บ้านสินสมบูรณ์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีผู้บาดเจ็บ 2 คน และเสียชีวิต 1 คน

จึงรีบแจ้งให้ พ.ต.ต.แสงเพชร วิไลกุล สารวัตรสอบวน สภ.กระทุ่มแบน พร้อมประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อย และโรงพยาบาลมหาชัย 2 และอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง สภาพร่างกายถูกล้อรถทับแหลกเหลว ทราบชื่อคือ นางโอน มา ลวย สัญชาติเมียนมา อายุ 41 ปี พักอาศัยอยู่ที่ จ.นครปฐม ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายกับเด็กหญิง อายุประมาณ 4-5 ขวบ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัย 2 โดยทั้ง 3 คนเป็นพ่อแม่ลูกกัน

ในที่เกิดเหตุยังพบรถจักรยานยนต์สีแดง ยี่ห้อ ยามาฮ่าเวฟ สีแดง ทะเบียน 4 ขผ 2435 กรุงเทพมหานคร ล้มคว่ำอยู่ ห่างออกไปเล็กน้อย พบรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ สีขาว ทะเบียนหัวพ่วง 55-1499 กรุงเทพมหานคร ทะเบียนลูกพ่วง 55-1575 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนน

สอบถามนายพเยาว์ ยิ่งนอก อายุ 42 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ กล่าวว่า ตนขับมาทางฝั่งซ้ายของช่องจราจร ด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. เพราะเพิ่งออกตัวจากไฟแดงมาประมาณ 20-30 เมตรเท่านั้น ข้างหน้าก็มีรถนำ ส่วนข้างหลังก็มีรถตาม ตนไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์ขับมาทางด้านไหนและเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร มารู้ตอนที่ทับร่างผู้เสียชีวิตไปแล้ว

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คนขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.กระทุ่มแบน และจะหาภาพจากกล้องวงจรปิด หรือกล้องหน้ารถบริเวณที่เกิดเหตุ รวมถึงสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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