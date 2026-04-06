ตร.วอนประชาชนเข้าใจ จับปรับทำผิดกฎจราจร หลังสิ้นสุดผ่อนผัน “เตือนก่อนปรับ” ยันไม่ได้เพิ่มจุดตรวจ-ทำยอด เผยสถิติ 1-5 เม.ย. 69 ฝ่าไฟแดงมากสุด 1.6 หมื่นครั้ง
วันที่ 6 เม.ย. 2569 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายจราจร และสร้างความเข้าใจ รวมถึงวินัยจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเคร่งครัด
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดช่วงมาตรการผ่อนผัน “เตือนก่อนปรับ” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 และเริ่มเข้าสู่ช่วงการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2569 นั้น
จากสถิติการจับปรับใน 10 ข้อหาหลัก ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2569 ภาพรวมทั่วประเทศพบการกระทำความผิดข้อหา “ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร” มากที่สุด 16,101 ครั้ง รองลงมาคือข้อหา “ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด” 15,483 ครั้ง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายปกติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้ดุลยพินิจตามความหนักเบาตามฐานความผิดได้
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติตามปกติ ไม่มีการเพิ่มจุดตรวจหรือเพิ่มสถิติการจับกุมแต่อย่างใด มุ่งเน้นการเสริมสร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะ 10 ข้อหาหลัก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากอุบัติเหตุจราจร
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า ปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ 13,000 ราย และบาดเจ็บกว่า 800,000 ราย ส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บถึงทุพพลภาพถาวร อันส่งผลกระทบต่อครอบครัวและผู้ได้รับบาดเจ็บเอง
ทั้งนี้ การกวดขันวินัยจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และยกระดับความปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน