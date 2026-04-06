พลิกคนละม้วน ลูกสาวร่ำไห้ ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่ ปู่เป็นคนเลี้ยงมา โอดตามใช้หนี้แทน 30 ปี ผ่อนบ้านให้ก็เอาไปขาย จนแทบไม่มีเงินเก็บ ต้องใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบ ลั่นไม่ไหวจริงๆ

วันที่ 6 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี รายงานความคืบหน้าล่าสุด จากเหตุการณ์ นางมะลิวัลย์ แก้วแสน อายุ 65 ปี และนายทวีป ไกยราช อายุ 67 ปี สามีและภรรยา เดินทางจาก จ.ลพบุรี หวังมาพึ่งพิงลูกชายและลูกสาวที่ จ.อุดรธานี แต่ถูกทอดทิ้งให้นอนค้างคืนอยู่ที่ บขส. แห่งที่ 2 จนกลายเป็นภาพที่สร้างความหดหู่แก่ผู้พบเห็น โดยนางมะลิวัลย์ป่วยอัมพาตต้องนั่งรถเข็นด้วย

ผู้สื่อข่าวได้พบกับ น.ส.มิกซ์ อายุ 45 ปี ลูกสาวของสองตายาย ทำงานอยู่ที่มินิมาร์ทแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี เจ้าตัวเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่า ตนไม่ได้ตั้งใจทิ้งพ่อแม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องพูดความจริง

น.ส.มิกซ์ เผยว่า ตนไม่ทราบมาก่อนว่าพ่อกับแม่จะเดินทางมาหาที่อุดรธานี เพราะการคุยกันก่อนหน้านี้ทั้งคู่บอกว่าจะเดินทางจากลพบุรีไปหาญาติที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มาแบบจู่โจมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อและแม่มาลงที่ บขส.อุดรธานี ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ เป็นเพราะตนทำงานเข้ากะตั้งแต่ 05.00-16.00 น. ซึ่งเป็นกฎของที่ทำงานห้ามใช้โทรศัพท์ ไม่ใช่การจงใจหลบเลี่ยง

“หนูเคยบอกพ่อกับแม่ตั้งแต่ตอนอยู่ลพบุรีแล้วว่า ถ้าจะมาอยู่ด้วยหนูรับมาอยู่ด้วยไม่ได้จริงๆ เพราะหนูพักอยู่หอพักแคบๆ กับสามี ทางหอพักเขาก็มีกฎห้ามคนนอกเข้าพัก และหนูก็แจ้งชัดเจนไปแล้วว่าหนูเลี้ยงไม่ไหวเพราะตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว”

เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว น.ส.มิกซ์ เปิดเผยว่า แม้จะเป็นลูกแต่ความผูกพันแทบไม่มี เพราะตนไม่ได้ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก แต่อาศัยอยู่กับปู่มาตลอดจนจบ ป.6 และต้องดิ้นรนสู้ชีวิตด้วยตัวเองมาโดยตลอด

“หนูเคยผ่อนบ้านให้พ่อและแม่ 1 หลัง พอผ่อนจนหมด พ่อแม่ก็นำไปขายเพื่อเอาเงินไปให้น้องชาย ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ก็นำไปให้น้องชาย ทำให้หนูกับน้องชายไม่ถูกกันด้วย ตลอดเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ต้องตามชดใช้หนี้สินหลักแสนบาทที่แม่ก่อไว้ ทั้งหนี้นอกระบบและหนี้จากคนรอบข้าง จนตัวเองแทบไม่มีเงินเก็บ”

น.ส.มิกซ์ ยืนยันว่ายังรักพ่อแม่ในฐานะผู้ให้กำเนิด แต่สถานะตอนนี้ยังปากกัดตีนถีบ ลำพังแค่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวก็แทบไม่รอด ส่วนกรณีที่แม่อยากเจอหลาน ตนไม่อยากให้เจอ เพราะที่ผ่านมาพ่อแม่ไม่เคยสนใจหลานคนนี้เลย ไปให้ความสำคัญแต่กับลูกของน้องชายมากกว่า

“หนูอยากให้สังคมเข้าใจหนูบ้าง หนูช่วยมาเยอะแล้ว ใช้หนี้ให้มาค่อนชีวิตแล้ว ตอนนี้หนูไม่ไหวจริงๆ หนูไม่ได้ทิ้ง แต่หนูเลี้ยงไม่ไหวแล้วจริงๆ” ลูกสาวกล่าวทิ้งท้าย

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