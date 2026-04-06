หนุ่มกร่าง เล่นมือถือขับแช่ขวา ครูสาวบีบแตรเตือน เจอปาดหน้าไปมา เบรกกะทันหัน ผลักอก ถุยน้ำลายใส่ ชี้หน้าข่มขู่เด็ก เพจดังแฉพฤติกรรมเดิมอ้างป่วย
วันที่ 6 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “เจ๊ม้อย V2+” ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชายคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมกร่าง ขับรถปาดหน้าและลงมาผลักอกคนขับรถกระบะผู้หญิง ซึ่งภายในรถมีเด็กนั่งมาด้วย 4 คน หนึ่งในนั้นเป็นเด็กพิการ ทำให้เด็กๆ หวาดผวาจนร้องไห้ เหตุเกิดบริเวณคลอง 10 จ.ปทุมธานี ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
น.ส.สุดาวรรณ บุญรอด อายุ 33 ปี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คลอง 9 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 07.30 น. ขณะตนกำลังขับรถกระบะไปทำงาน โดยมีลูกๆ 3 คน และน้องที่พิการนั่งมาด้วย เมื่อมาถึงบริเวณสัญญาณไฟจราจรคลอง 10 รถของตนอยู่ด้านหลังรถของคู่กรณี จากนั้นได้ขับตามกันมาประมาณ 1 กิโลเมตร
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวต่อว่า ตนสังเกตเห็นรถคู่กรณีขับช้าผิดปกติและแช่เลนขวา เมื่อลูกๆ มองไปก็พบว่าคนขับกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือ ตนจึงบีบแตรเตือนไป 2 ครั้งเพื่อขอทาง แต่รถคู่กรณีกลับไม่หลบ ตนจึงตัดสินใจเปลี่ยนช่องจราจรมาเลนกลาง รถคันดังกล่าวก็ขับปาดหน้ามาเลนกลาง เพื่อไม่ให้แซง เมื่อตนเบี่ยงกลับไปเลนขวา คู่กรณีก็ปาดหน้าขวางไว้อีก
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวอีกว่า ตนตัดสินใจเบี่ยงออกเลนกลางอีกครั้ง คู่กรณีก็ขับปาดหน้าและเหยียบเบรกกะทันหันเพื่อให้รถของตนชนท้าย แต่ตนเบรกทันและเปิดไฟฉุกเฉินไว้ เมื่อขับมาถึงบริเวณสะพานลอยคลอง 10 ตนจึงตัดสินใจจอดรถริมถนน
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวต่อว่า หลังจากจอดรถ ชายคู่กรณีได้ลงจากรถและปรี่เข้ามาหาตนพร้อมพูดจาต่อว่าและท้าทาย ก่อนจะใช้มือผลักอก ตนเห็นท่าไม่ดีจึงชวนไปเคลียร์ปัญหาที่สถานีตำรว จแต่คู่กรณีไม่ยอม จังหวะนั้นมีผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนผ่านมาพบ จึงพยายามเข้ามาห้ามปราม แต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่หยุด ซ้ำยังพยายามถ่มน้ำลายใส่ตน แต่ไม่โดน
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ชายคู่กรณียังใช้มือดันประตูไม่ให้ตนขึ้นรถ เมื่อหันไปเห็นลูกชายของตนกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่ ก็ชี้หน้าข่มขู่ ทำให้เด็กๆ ในรถซึ่งมีกัน 4 คน พากันร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวอย่างหนัก
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวต่อว่า ภายหลังเกิดเหตุ ตนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยากฝากถึงครอบครัวของคู่กรณีว่า หากชายคนดังกล่าวมีอาการป่วย ควรพาไปรักษาให้ถูกต้อง ไม่ควรปล่อยให้มาขับรถบนท้องถนน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ร่วมทางคนอื่นๆ ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เพจ เจ๊ม้อย V+ ได้ออกมาแฉว่า ผู้ก่อเหตุเคยทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาแล้วเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2568 ขณะผู้เสียหายอีกรายขับรถติดไฟแดง มีผู้ก่อเหตุขับมาต่อท้ายและบีบแตรใส่ ผู้เสียหายจึงเปิดกระจกชี้ไปที่ไฟแดงให้ดูว่าไปไม่ได้
ผู้ก่อเหตุจึงลงจากรถมาโวยวาย ถุยน้ำลายใส่และต่อยผู้เสียหายที่อยู่ในรถ ผู้เสียหายจึงไปแจ้งความดำเนินคดี แต่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าป่วยจิต กำลังรักษา ยกมือไหว้ขอโทษ สัญญาจะไม่ทำอีก แต่ล่าสุดยังทำพฤติกรรมกร่างซ้ำอีก