มาจากไหน “ข้าวเถื่อน” หนีภาษี 15 ตัน ค่ากว่า 1 ล้าน ซุกรถบรรทุก เข้าด่านที่มุกดาหาร จนท.ตรวจยึด ขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดี
วันที่ 6 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย. เวลาประมาณ 23.00 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 2 ส่วนสืบสวนและปราบปราม 1 กองสืบสวนและปราบปราม นำกำลังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงหลายฝ่าย
เช่น ด่านศุลกากรมุกดาหาร กอ.รมน. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ทหารพราน ตำรวจทางหลวง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) เข้าตรวจค้นรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 70-9004 มหาสารคาม
เจ้าหน้าที่สามารถสกัดรถได้บริเวณหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ถนนชยางกูร 212 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตรวจพบสินค้าประเภท “ข้าวมะลิแดง” บรรจุกระสอบจำนวนมากบรรทุกมาเต็มคันรถ น้ำหนักรวมประมาณ 15,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าร่วม 1,000,000 บาท
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรที่ถูกต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ถือว่าเข้าข่ายเป็นสินค้านำเข้าผิดกฎหมาย ซึ่งตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 สินค้าดังกล่าวถือเป็นของต้องริบ และผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความผิดตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจยึดสินค้าพร้อมรถบรรทุกของกลาง นำส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป