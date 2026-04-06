วัดสวนแก้วก็หนัก พระพยอม ของดช่วยคนสักระยะ แบกไม่ไหวค่าใช้จ่ายเดือนละ 9 ล้าน เผยญาติโยมทำบุญน้อยลง วอนอย่าว่าเห็นแก่ตัว ไม่มีเมตตา
วันที่ 6 เม.ย. 2569 ที่วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เปิดเผยหลังมีกระแสข่าวมาว่าทางวัดสวนแก้วขอยุติบทบาทการช่วยเหลือคนที่ตกงาน คนชรา คนพิการ รวมทั้งเด็ก เนื่องจากสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว เพราะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญบริจาคให้วัดลดลงไปมากจนน่าตกใจ
พระพยอม กล่าวว่า ช่วงนี้คงจะต้องยุติการช่วยเหลือไปสักระยะหนึ่งก่อน ทั้งคนชรา เด็กกำพร้า คนพิการ ที่อยู่ที่วัดตอนนี้ทางวัดต้องจ่ายเดือนละ 8-9 ล้านบาท ถ้าขืนไปรับมาเพิ่มอีก รายได้มันไม่เพิ่มแต่รายจ่ายมันเพิ่มเราจะอยู่ลำบาก แล้วถ้าเอาเขามาอดๆ อยากๆ ก็ไม่สมควรทำ ต้องให้เขาไปอยู่ที่ไหนสักระยะหนึ่งก่อน ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นก็จะกลับมารับใหม่ ดูแลกันใหม่ ช่วยเหลือกันใหม่
พระพยอม กล่าวต่อว่า ช่วงนี้ต้องขอว่าอย่าว่าเห็นแก่ตัวเลย ไม่มีเมตตาเลย เมตตามันก็ต้องมีปัญญาด้วย เอาเฉพาะที่มีอยู่นี้ประคองกันให้รอดก่อน ส่วนมาใหม่ขอเบรกไว้ก่อน เพราะว่าถ้าขืนรับเพิ่ม แต่รายได้ไม่ได้เพิ่มคงทำไปไม่ได้ ต้องขอหยุดสักระยะหนึ่ง
พระพยอม กล่าวอีกว่า ตอนนี้ญาติโยมที่มาบริจาคช่วยเหลือวัดก็น้อยมาก เขาบอกว่าเขามายากเพราะปัญหาน้ำมันแพงมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากทางวัดไปรับ แต่ถ้าทางวัดไปรับก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอีก มันเลยต้องขอดูระยะยาวอีกสักหน่อยน่าจะไม่เกิน 6 เดือน ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อย
พระพยอม กล่าวต่อว่า ถ้ายังอยู่ในสภาพแบบนี้ ทางวัดเราต้องแบกภาระมากเกินไปเราก็ลำบาก เพราะว่าหมา แมว คนชรา เด็กนักเรียนมาขอทุน คนพิการ ตอนนี้เลี้ยงไว้ตั้งเกือบ 1,500 คนแล้ว ถ้าเราจะเพิ่มอีกมันไปไม่ไหว จึงต้องหยุดเอาไว้ก่อนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น