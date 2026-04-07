จับแล้วเซลส์โหด ยิงเพื่อนร่วมงาน ในโกดังห้างดังภูเก็ต หนีซุกโรงแรมกลางเมือง อ้างแค้นสะสม ทนไม่ไหวจนเกิดบันดาลโทสะ

จากกรณีเกิดเหตุยิงกันภายในโกดังเก็บสินค้าห้างแห่งหนึ่ง ใน จังหวัดภูเก็ต โดยผู้บาดเจ็บเป็นชาย อายุ 40 ปี อาชีพเซลส์ของห้าง ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าบริเวณกลางลำตัว 1 นัด และต้นขาอีก 1 นัด บาดเจ็บสาหัส ก่อนถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายประกิจ อายุ 50 ปี ซึ่งทำงานเป็นเซลส์อยู่ในห้างเดียวกัน เหตุเกิดวันที่ 6 เม.ย. 2569

ต่อมาวันที่ 7 เม.ย. 2569 พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รอง ผบก.ก.ก.ภูเก็ต, พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต, พ.ท.กันต์ อักษรทอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน.ก.จว.ภูเก็ต

สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต จึงวางกำลังเข้าร่วมปิดล้อมจนสามารถจับกุมได้

จากการสอบถาม นายประกิจ ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง และเหตุจูงใจเกิดจากการมีปากเสียงกับผู้บาดเจ็บก่อนหน้านี้หลายครั้งและในวันก่อเหตุทนไม่ไหวจนเกิดบันดาลโทสะจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว

ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่าหลังเกิดเหตุ มีรถเก๋งสีแดงต้องสงสัยมารับผู้ก่อเหตุ บริเวณปากซอยมะลิแก้ว ตำบลรัษฎา ก่อนพาหลบหนีออกโดยจอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองไว้ที่ปากซอย

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