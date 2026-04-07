มติคณะสงฆ์ชัยนาทออกแล้ว สั่งพักตำแหน่งเจ้าคณะตำบล ตบหัวนักร้องสาว แต่ยังปกครองวัดได้ รับหงุดหงิดขบวนแห่ช้า สาวเผยทั้งน้ำตา ผิดหวังผลการเจรจา โดยเฉพาะคำพูดในที่ประชุม ชี้คู่กรณีไม่มีท่าทีสลด
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 เม.ย.69 ณ วัดท่าช้าง ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท คณะกรรมการสอบสวนวินัยสงฆ์ นำโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ได้เรียกตัว พระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบล และเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท พร้อมด้วยนักร้องสาวผู้เสียหาย และพยานเข้าให้ข้อมูลข้อเท็จจริง โดยในที่ประชุมพระอุปัชฌาย์รูปดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าได้ใช้มือตบศีรษะนักร้องสาวจริงตามคลิป เนื่องจากขณะนั้นมีอารมณ์หงุดหงิดและไม่พอใจขบวนแห่ที่ล่าช้า
โดยมติที่ประชุมคณะสงฆ์ ระบุว่า อาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคม จึงมีคำสั่งให้ “พักตำแหน่งเจ้าคณะตำบลและพระอุปัชฌาย์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าคดีความทางโลกจะสิ้นสุด แต่ยังคงให้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสบริหารวัดตามเดิม โดยระบุว่าความผิดดังกล่าวถือว่า “เสียจริยาวัตร” แต่ยังไม่ถึงขั้นปาราชิกที่ต้องปฐมปาราชิกหรือบังคับให้สึกได้ เนื่องจากไม่ใช่ความผิดวินัยร้ายแรงตามเกณฑ์สงฆ์ ส่วนประเด็นการถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงนั้นสามารถทำการ “ปลงอาบัติ” ได้ตามหลักศาสนา
ขณะที่ นักร้องสาว เปิดใจทั้งน้ำตาว่า รู้สึกผิดหวังและขวัญเสียกับผลการเจรจา โดยเฉพาะคำพูดในที่ประชุมและการเสนอเรื่องเงินทำขวัญที่ตนไม่ทันตั้งตัว ยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงปัจจุบันพระคู่กรณียังไม่มีท่าทีสลดหรือติดต่อมาขอโทษอย่างจริงใจแม้แต่ครั้งเดียว มิหนำซ้ำก่อนหน้านี้ยังท้าทายให้ไปแจ้งความอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ตนจึงตัดสินใจจะดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด เพราะมองว่าการลงโทษทางวินัยเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการกระทำที่รุนแรงต่อสตรีเพศ โดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำเป็นถึงพระผู้ใหญ่ที่ควรจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่านี้
ด้าน พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ย้ำว่าการสั่งระงับหน้าที่พระสังฆาธิการในครั้งนี้ถือเป็นการลงโทษเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์คณะสงฆ์ โดยโทษสูงสุดทางวินัยคือการถอดถอนออกจากตำแหน่งปกครองทั้งหมด ซึ่งต้องรอผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ขอยืนยันว่าทางคณะสงฆ์ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด แต่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่มีอยู่ พร้อมตำหนิการกระทำของพระรูปดังกล่าวว่าเป็นการขาดความยับยั้งชั่งใจที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในสมณเพศ