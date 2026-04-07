ลุยโรงเกลือ ชายแดนกัมพูชา กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย จับได้ 32 ราย ลักลอบเข้าไทย คุมตัวดำเนินคดี ก่อนส่ง ตม.ผลักดันกลับประเทศ

วันที่ 7 เม.ย. 2569 พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.ชูชาติ คงเมือง ผกก.สภ.คลองลึก และพ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.กก.สืบสวน.ภ.จว.สระแก้ว บูรณาการร่วมหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ทหารหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังบูรพา ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 12 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายปกครองอำเภออรัญประเทศ และกรมการจัดหางาน

ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมุ่งเป้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเข้าพักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นบริเวณศูนย์การค้าชายแดนไทย–กัมพูชา สถานประกอบการ และที่พักโรงแรมในพื้นที่อย่างละเอียด ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา กระทำความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสิ้น 32 ราย แบ่งเป็นชาย 27 ราย และหญิง 5 ราย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนส่งต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะยังคงเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรรม และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

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