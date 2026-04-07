เขาปู่โทนอีกแล้ว รถพ่วงบรรทุกแป้งเบรกลมขัดข้อง แหกโค้งคว่ำ ถนนขาวโพลน บาดเจ็บ 2 คน

วันที่ 7 เม.ย.69 ร.ต.อ.ศักรินทร์ เกิดผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังขอนแดง จ.ปราจีนบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วงบรรทุกแป้งพลิกคว่ำด้วยตัวเอง บริเวณทางลงเขาศาลปู่โทน หมู่ 4 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จึงนำกำลังผู้เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเป็นถนน 6 ช่องจราจร พบรถบรรทุกพ่วง บรรทุกแป้งมันมาเต็มคันรถ หมายเลขทะเบียน 70-3556 นครราชสีมา ตัวพ่วงหมายเลขทะเบียน 70-3576 นครราชสีมา ชนขอบฟุตปาธเกาะกลางถนนพลิกคว่ำ แป้งมันที่บรรทุกมาตกเกลื่อนกระจายพื้นถนน โดยมี นายชาติชาย อายุ 38 ปี เป็นคนขับ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วน น.ส.ศศิธร อายุ 39 ปี ที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ จึงรีบนำตัวส่ง รพ.นาดี

จากการสอบสวนทราบว่า นายชาติชาย ขับรถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวมาจากทาง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มุ่งหน้าไป อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำสินค้าไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเขา ระบบลมเบรกเกิดขัดข้องทำให้ควบคุมรถไม่อยู่ เสียหลักเฉี่ยวชนขอบฟุตปาธเกาะกลาง ก่อนจะพลิกคว่ำจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนก่อนดำเนินการต่อไป

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