พาวเวอร์แบงก์ระเบิด ไฟไหม้ห้องพักในคอนโด แตกตื่นวิ่งหนีตาย เผยเพิ่งซื้อมาใหม่ชาร์จไว้ในห้อง ก่อนมีประกายไฟและควันพวยพุ่งออกมา

เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในคอนโดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จึงจัดทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัยฯ นำอุปกรณ์และรถน้ำดับเพลิง รุดไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมกับประสานไปยังเทศบาลนครนครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนรถอุปกรณ์กู้ภัย รถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมระงับเหตุ ซึ่งต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้น6 ของคอนโดดังกล่าว

โดยเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องเร่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในอาคารออกทางบันไดหนีไฟอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้อยู่อาศัย และเปิดสัญญาณเตือนภัย ก่อนเข้าควบคุมเพลิง ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากการสอบถาม ผู้เช่าห้องซึ่งเป็นหญิงอายุ 23 ปี (ขอสงวนชื่อ) ให้การกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่า พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ก่อนเกิดเหตุได้ชาร์จพาวเวอร์แบงก์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไว้ภายในห้อง ต่อมาระหว่างถืออุปกรณ์ดังกล่าว พบว่ามีประกายไฟและควันพวยพุ่งออกมา ทำให้เกิดความตกใจจึงรีบวิ่งออกจากห้องเพื่อขอความช่วยเหลือ

หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ภายในห้องอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถนำทรัพย์สินใด ๆ ออกมาได้ทัน แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ และมีไอแพด กับทรัพย์สินภายในห้องหลายรายการได้รับความเสียหาย

เบื้องต้นคาดว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากพาวเวอร์แบงก์มีความผิดปกติ จึงทำให้แบตเตอรี่ระเบิดขึ้นมาระหว่างเสียบชาร์จไฟ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฯ จะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไป

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