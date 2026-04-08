ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ไม่ใส่หมวกกันน็อก ขณะขี่ จยย. รีบติดต่อราชการ ถูกสอบพบมีความผิดโทษปรับเป็นพินัย
วันที่ 8 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เหตุเกิดเมื่อเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน บริเวณถนนชัยสุนทร (แยกบ้านคัง) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ขับขี่คือ ร.ต.อ. รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ โดยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ สีขาว เพื่อรีบเดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย
รายงานระบุว่า สาเหตุเกิดจากการยืมรถจักรยานยนต์จากบุคคลรู้จัก และอยู่ในภาวะเร่งรีบ จึงไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายหลังการสอบสวน พบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดที่มีโทษปรับเป็นพินัย โดยจะมีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป