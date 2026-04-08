ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ไม่ใส่หมวกกันน็อก ขณะขี่ จยย. รีบติดต่อราชการ ถูกสอบพบมีความผิดโทษปรับเป็นพินัย

วันที่ 8 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เหตุเกิดเมื่อเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน บริเวณถนนชัยสุนทร (แยกบ้านคัง) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ขับขี่คือ ร.ต.อ. รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ โดยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ สีขาว เพื่อรีบเดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย

รายงานระบุว่า สาเหตุเกิดจากการยืมรถจักรยานยนต์จากบุคคลรู้จัก และอยู่ในภาวะเร่งรีบ จึงไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ภายหลังการสอบสวน พบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดที่มีโทษปรับเป็นพินัย โดยจะมีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ชายวัย70 ขับเก๋งเลี้ยวตัดหน้า จยย.ชนสนั่น ตร.อินฟลูฯ คนดัง "โรโบคอป เมืองนนท์" เสียชีวิต
2

ดาราสาว สุดเซอร์ไพรส์ แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านหรู เพื่อนๆคนบันเทิงแห่ยินดี
3

ใหญ่ที่สุดในไทย! เผาเรือสำเภามังกรทองยักษ์ส่งเสด็จเทพเจ้า ปิดฉากกินเจคอหวยแห่ส่องเลขลุ้นรวย
4

หมอโอ๊ค เตือนมื้อเช้ายอดฮิต แต่อันตราย เร่งไขมันพอกตับ เสี่ยงมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อย
5

หมอเจด เผยมะเร็งลำไส้ไม่ได้มีแค่อาการถ่ายผิดปกติ เช็ก 6 สัญญาณที่หลายคนพลาด
6

โหนกระแส กลางงานแต่ง กรรชัย เปิดใจ ทนายเบียร์ เจ้าบ่าว สุดเซอร์ไพรส์ โอ๋ ภัคจีรา เจ้าสาว
7

เงินเยียวยาน้ำท่วม 2569 โอนแล้ววันนี้ 11 โมง 8,377 ครัวเรือน
8

สาวดวงเฮง รีวิวถูกรางวัลที่ 1 ไปขึ้นเงินเองทำอย่างไร เปิดขั้นตอนละเอียด
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 37 จังหวัด ฝนตกหนัก ระวังอันตราย
10

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง