ขอนแก่น ระทึก เกิดเหตุไฟไหม้ บ้านไม้ 2 ชั้น เพลิงโหมรุนแรง ลุกลามเผาวอด 2 หลัง เพื่อนบ้านระบุ ก่อนเกิดเหตุลูกชายบ้านต้นเพลิง ของเงิน100บาท พ่อไม่ให้ ไม่นานเกิดเพลิงลุกไหม้

9 เม.ย. 69 – นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ออกมาอำนวยการดับเพลิงให้กับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลโคกสำราญ

เพื่อช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ 5 บ้านดอนปอแดง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง เพราะบ้านที่เกิดเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น โดยเพลิงได้ลุกไหม้ลุกลาม ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหาย 2 หลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

จากการตรวจสอบบ้านต้นเพลิง เป็นบ้านของ บ้านของ นายประสงฆ์ บุญโฮม โดยเจ้าของบ้านได้เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุ เวลา 21.00 น. จากนั้นก็ได้ยินเสียงโวยวายของชาวบ้านที่อยู่ติดกันว่า ได้มีเปลวไฟลุกไหม้ที่ชั้น 2 ของบ้าน จากนั้นเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว จึงได้รีบวิ่งเอาชีวิตรอดพร้อมกับหลานชาย

ต่อจากนั้น ไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง ก่อนจะลุกลามไปติด บ้านของ นางบัวผัน ยอดน้ำคำ จนได้รับความเสียหายทั้ง 2 หลัง ซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แม้จริงต่อไป

ชาวบ้าน เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุลูกชาย นายประสงค์ ได้ขอเงิน นายประสงค์ 100 บาท แต่ นายประสงค์ไม่ให้ หลังจากนั้นไม่นาน ลูกชายนายประสงค์ ออกจากบ้าน จึงได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น

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