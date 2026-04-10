ชัดเจน! ผลพิสูจน์กระสุนจากปืน 4 กระบอก คดียิงปลัดอำเภอจะแนะ เชื่อมโยงเหตุรุนแรงในพื้นที่ พบถูกใช้ก่อเหตุมาแล้ว 19 คดี
วันที่ 10 เม.ย.2569 พ.อ.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา จากการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนพบว่าใช้อาวุธปืนอย่างน้อย 4 ชนิด รวม 94 นัด โดยทุกกระบอกมีประวัติเคยถูกใช้ก่อเหตุมาแล้วในหลายคดี จากการตรวจสอบจำแนกอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ พบรายละเอียดสำคัญดังนี้
อาวุธปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร (AK-47) ซึ่งถูกใช้ยิงมากที่สุดจำนวน 49 นัด จากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงรวม 4 คดี ประกอบด้วย
คดีที่ 1 วันที่ 3 มี.ค.62 ยิงทหารพราน พื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้เกิดการปะทะกัน
คดีที่ 2 วันที่ 12 ม.ค.63 คนร้ายลอบวางระเบิด (ไปป์บอมบ์) พร้อมโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 3 วันที่ 25 ก.พ.64 คนร้ายลอบวางระเบิด และยิงทหารพราน และเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เสียชีวิต 2 นาย บริเวณสวนยางพาราบนเขา ในพื้นที่ตำบลบองอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 4 วันที่ 1 เม.ย.69 ยิง นายมนชัย ปลัดอาวุโสจะแนะ และนางสาวฮัยด๊ะ บือราเฮง เสียชีวิต บริเวณถนนหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
อาวุธปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M-16) ซึ่งถูกใช้ยิงจำนวน 12 นัด จากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์รวม 7 คดี ประกอบด้วย
คดีที่ 1 วันที่ 3 มี.ค.66 โจมตีทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย เสียชีวิต 2 นาย และได้รับบาดเจ็บ 1 นาย บริเวณตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 2 วันที่ 1 ต.ค.66 ยิงใส่แฟลตตำรวจ สภ.จะแนะ ทำให้แฟลตตำรวจได้รับความเสียหาย
คดีที่ 3 วันที่ 12 ธ.ค.67 ยิงอาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ และเสียชีวิต 1 นาย บริเวณสะพานบ้านปารี หมู่ที่ 4 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 4 วันที่ 28 พ.ค.68 ลอบยิงตำรวจ สภ.จะแนะ บาดเจ็บและเสียชีวิต 1 นาย บริเวณสภ.จะแนะ หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 5 วันที่ 28 มิ.ย.68 ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ บาดเจ็บ 2 ราย บริเวณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ หมู่ที่ 2 (บ้านไอยามู) ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 6 วันที่ 16 ก.พ.69 เจ้าหน้าที่ทหารพราน ลาดตระเวนพบปลอกกระสุน บริเวณแนวชายป่าพื้นที่บ้านบูยง (บ้านย่อย – บ้านไอร์ซือเร๊ะ) หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 7 วันที่ 1 เม.ย.69 ยิง นายมนชัย ปลัดอาวุโสจะแนะ และนางสาวฮัยด๊ะ บือราเฮง เสียชีวิต บริเวณถนนหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
อาวุธปืนขนาด .45 (11 มิลลิเมตร) ซึ่งถูกใช้ยิงจำนวน 9 นัด จากการตรวจสอบพบมีประวัติเชื่อมโยง 4 คดี ประกอบด้วย
คดีที่ 1 วันที่ 7 ก.พ.52 ยิงนายดูซาอิง กูมอ (เสียชีวิต) ถนนในหมู่บ้านนาดา – บ้านกำปงบารู หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 2 วันที่ 27 ต.ค.54 ยิงนายมาหามะอัสนิล ดือราเฮง (สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอจะแนะ – บาดเจ็บ) บนถนนสายจะแนะ – ดุชงญอ หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 3 วันที่ 22 ก.ค.68 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ซุ่มยิง ดาบตำรวจ อัสรี อำเซาะ ขณะกำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรจะแนะ ได้รับบาดเจ็บ
คดีที่ 4 วันที่ 1 เม.ย.69 ยิง นายมนชัย ปลัดอาวุโสจะแนะ และนางสาวฮัยด๊ะ บือราเฮง เสียชีวิต บริเวณถนนหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
อาวุธปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ซึ่งถูกใช้ยิงจำนวน 24 นัด จากการตรวจสอบพบมีประวัติเชื่อมโยง 4 คดี ประกอบด้วย
คดีที่ 1 วันที่ 21 ต.ค.64 ยิงนายจันทร์ ขวัญคุม ขณะล่าสัตว์ ไม่ได้รับบาดเจ็บ พบปลอกกระสุนปืน บริเวณสวนผลไม้บนเนินเขา หมู่ที่ 3 ตำบลข้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 2 วันที่ 28 ก.ค.66 ยิงอาสาสมัครทหารพราน ศัยฟูดีน มะเซ็ง เสียชีวิต บริเวณหน้ามัสยิดดารุลอิสลาม บ้านบูยง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
คดีที่ 3 วันที่ 2 พ.ค.68 ยิง นางสง่า แสงย้อย (แม่) เสียชีวิต และนายทัศไนย์ ตั้งคง (ลูก) บาดเจ็บ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากโรงพยาบาลจะแนะ เพื่อที่จะกลับบ้าน
คดีที่ 4 วันที่ 1 เม.ย.69 ยิง นายมนชัย ปลัดอาวุโสจะแนะ และนางสาวฮัยด๊ะ บือราเฮง เสียชีวิต บริเวณถนนหน้าบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
จากผลการตรวจพิสูจน์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อาวุธที่ใช้ก่อเหตุในคดีนี้เป็นอาวุธที่ถูกใช้ซ้ำ ในเครือข่ายผู้ก่อเหตุความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมทั้งการก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่รัฐ การซุ่มโจมตี และการยิงประชาชน โดยมีการหมุนเวียนใช้อาวุธเดิมในหลายเหตุการณ์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถูกนำมาใช้ในเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะในครั้งนี้
โดยผลการตรวจพิสูจน์ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยยืนยันความเชื่อมโยงของเครือข่ายผู้ก่อเหตุ ทำให้สามารถขยายผลไปสู่การติดตามผู้กระทำผิด และเส้นทางของอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้ หน่วยงานความมั่นคงจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ วางมาตรการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป