รมว.ทส. “สุชาติ” แสดงความเสียใจ​ เหตุ​ จนท.พิทักษ์ป่าคลองแก้วรถตกเหวเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่า​ สั่งการกรมฯเร่งจ่ายเงินเยียวยา​ พร้อมมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือ​ในเบื้องต้น

วันที่ 10 เม.ย.2569 นายอรรถพล​ เจริญชันษา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ เปิดเผยว่า​ จากกรณีได้รับรายงาน นายกุลธวัช แย้มนัน เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คก.1 (ธารหินดาษ) อช.น้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกเหวขณะออกลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่​ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา

” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ กำชับเร่งเยียวยาครอบครัว​ และให้กำชับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ”

นายอรรถพล​ กล่าวเพิ่มเติมว่า​ ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่​เกิดขึ้น​ หลังได้รับรายงานการสูญเสียเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงานไปแล้วถึง 3 นาย โดยก่อนหน้านี้เราพึ่งสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไป​ 2 นาย​ จากอุบัติเหตุเช่นกัน​

เบื้องต้นได้รายงานต่อ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ​ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง​ 2 ท่าน ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น​ และมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น​ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานเข้าไปให้กำลังใจครอบครัวและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวโดยเร็ว รวมถึงได้กำชับให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นอีก

​สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 8 เม.ย. 2569 เวลาประมาณ 20.00 น. ขณะที่นายกุลธวัช ซึ่งขณะนั้นเข้าประจำอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ฯ ต่อมาได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารจากชุดเคลื่อนที่เร็วว่ามีช้างป่าเข้ามาใกล้เส้นทางเข้าหน่วยฯ จึงรีบขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับส่วนรวม

แต่เนื่องจากสภาพเส้นทางเป็นช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงโค้งหักศอก และไม่มีไฟส่องสว่าง ประกอบกับเจ้าหน้าที่เพิ่งย้ายมาประจำการได้เพียง 8 วัน (เมื่อ 1 เม.ย. 69) จึงอาจไม่ชำนาญเส้นทางที่เป็นหุบเหวลึก ส่งผลให้รถเสียหลักตกเหวได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลตราด

​นายอรรถพล​ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรื่องนี้ท่านรมว.ทส.​ และท่านปลัดกระทรวง​ ทส.​ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งดำเนินการมอบเงินเยียวยาและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดูแลการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ รวมถึงเข้าพูดคุยดูแลสภาพจิตใจครอบครัวอย่างใกล้ชิด”

​สำหรับสถานการณ์ช้างป่าในจังหวัดตราด โดยเฉพาะเขตอำเภอบ่อไร่ ยังคงมีโขลงช้างป่ากว่า 30 ตัว ออกนอกเขตพื้นที่ป่าบ่อยครั้ง กรมอุทยานฯ ยังคงวางกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นย้ำให้นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการลาดตระเวน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และภาคประชาชนตามนโยบายของ รมว.ทส. ต่อไป

 

 

 

 

 

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