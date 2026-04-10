อุบัติเหตุเศร้า เจ้าของร้านโรตีวัย 35 เตรียมข้าวของเปิดร้านริมถนน เก๋งขับมาเร็วเสียหลักพุ่งชนกระจายเสียชีวิตลสด

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 พ.ต.ท.มนตรี วรรณคง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนร้านน้ำชาริมถนน มีชายเสียชีวิต 1 ราย ริมถนนหน้าวัดบ่อล้อ หมู่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จึงประสานแพทย์รพ.เชียรใหญ่ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม เจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึ้ง และหน่วยกู้ภัยสวนหลวง

ที่เกิดเหตุพบข้าวของร้านขายโรตีถูกชนกระจัดกระจาย รวมทั้งรถจักรยานยนต์ 4 คันถูกชนล้มระเนระนาด โดยมีร่างผู้เสียชีวิต เป็นชายเจ้าของร้านโรตี อายุ 35 ปี ห่างออกไปมีรถเก๋งฮอนด้า ทะเบียนนครศรีธรรมราช สภาพพังยับเยิน คนขับรถคือนายณรวัฐ อายุ 27 ปี บ้านอยู่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้สอบสวน

สอบสวนพยาน ระบุ ผู้ตายเป็นพ่อค้าขายโรตีเปิดร้านอยู่ริมถนนใกล้กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังจัดเตรียมร้านอยู่ ปรากฏว่ารถยนต์เก๋งขับมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักพุ่งขึ้นไปชนร่างผู้เสียชีวิตเต็มๆ ก่อนพุ่งชนกวาดหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่งคนขับพยายามจะหลบหนีแต่หนีไปได้ไม่ไกลก็ถูกจับ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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