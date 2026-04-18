ล่าวินเถื่อน รัดคอชิงทรัพย์ ผู้โดยสารสาว อ้างขอจอดรถดูน้ำมัน ก่อนลงมือ กระชากฮู้ดคลุมศีรษะ ใช้แขนเสื้อรัด ก่อนฉกเงินสดหนี
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 2569 ร.ต.ท.ฌัฐดนัย บริหาร รองสารวัตรสอบสวน สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุคนร้ายแฝงตัวเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก่อเหตุชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้โดยสารหญิง
บริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อย.2045 ด้านหลังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ชุดสืบสวน และประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์เข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง ทราบชื่อ “น.ส.ญา” อายุ 39 ปี (นามสมมุติ ) อยู่ในอาการตกใจอย่างหนัก ร้องไห้ตลอดเวลา มีบาดแผลรอยช้ำแดงที่แขนทั้งสองข้างและบริเวณลำคอ เจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลราชธานี
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียหายเดินทางไปสมัครงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และกำลังจะกลับบ้าน จึงโบกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งบริเวณห้างสรรพสินค้าริมถนนสายเอเชีย โดยคนขับใช้เส้นทางด้านหลังสวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าออกถนนสายเอเชีย
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ คนขับอ้างว่าน้ำมันใกล้หมด ขอจอดรถตรวจสอบ โดยเปิดเบาะดูถังน้ำมัน ระหว่างที่ผู้เสียหายยืนรอและเผลอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู คนร้ายได้อาศัยจังหวะกระชากฮู้ดคลุมศีรษะ ก่อนใช้แขนเสื้อรัดลำคอ พยายามทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์
ผู้เสียหายพยายามดิ้นต่อสู้และร้องขอความช่วยเหลือ แต่คนร้ายได้รื้อค้นกระเป๋าและชิงเงินสดไป 300 บาท ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี ทิ้งผู้เสียหายไว้ริมถนน
ภายหลังผู้เสียหายตั้งสติได้ จึงเดินออกมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปมา แต่ไม่สามารถจดจำลักษณะคนร้ายหรือหมายเลขทะเบียนรถได้ เนื่องจากไม่ทันระวังตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อุทัย ได้เร่งประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้าย พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนอาการผู้เสียหาย หลังแพทย์ตรวจรักษาอย่างละเอียด อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ และจะเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไป
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เลือกใช้บริการจากวินที่มีป้ายทะเบียนชัดเจน หรือจุดบริการที่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน