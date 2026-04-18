ล่าวินเถื่อน รัดคอชิงทรัพย์ ผู้โดยสารสาว อ้างขอจอดรถดูน้ำมัน ก่อนลงมือ กระชากฮู้ดคลุมศีรษะ ใช้แขนเสื้อรัด ก่อนฉกเงินสดหนี

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 2569 ร.ต.ท.ฌัฐดนัย บริหาร รองสารวัตรสอบสวน สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุคนร้ายแฝงตัวเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก่อเหตุชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้โดยสารหญิง

บริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อย.2045 ด้านหลังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ชุดสืบสวน และประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์เข้าช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง ทราบชื่อ “น.ส.ญา” อายุ 39 ปี (นามสมมุติ ) อยู่ในอาการตกใจอย่างหนัก ร้องไห้ตลอดเวลา มีบาดแผลรอยช้ำแดงที่แขนทั้งสองข้างและบริเวณลำคอ เจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลราชธานี

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียหายเดินทางไปสมัครงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และกำลังจะกลับบ้าน จึงโบกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งบริเวณห้างสรรพสินค้าริมถนนสายเอเชีย โดยคนขับใช้เส้นทางด้านหลังสวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าออกถนนสายเอเชีย

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ คนขับอ้างว่าน้ำมันใกล้หมด ขอจอดรถตรวจสอบ โดยเปิดเบาะดูถังน้ำมัน ระหว่างที่ผู้เสียหายยืนรอและเผลอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู คนร้ายได้อาศัยจังหวะกระชากฮู้ดคลุมศีรษะ ก่อนใช้แขนเสื้อรัดลำคอ พยายามทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์

ผู้เสียหายพยายามดิ้นต่อสู้และร้องขอความช่วยเหลือ แต่คนร้ายได้รื้อค้นกระเป๋าและชิงเงินสดไป 300 บาท ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี ทิ้งผู้เสียหายไว้ริมถนน

ภายหลังผู้เสียหายตั้งสติได้ จึงเดินออกมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปมา แต่ไม่สามารถจดจำลักษณะคนร้ายหรือหมายเลขทะเบียนรถได้ เนื่องจากไม่ทันระวังตัว

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อุทัย ได้เร่งประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้าย พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนอาการผู้เสียหาย หลังแพทย์ตรวจรักษาอย่างละเอียด อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ และจะเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไป

เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เลือกใช้บริการจากวินที่มีป้ายทะเบียนชัดเจน หรือจุดบริการที่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โจรบุกขโมยมอ'ไซค์ลูกค้า หน้าร้านซ่อมรถ แจ้งตำรวจ บอกต้องเอาเอกสาร-เลขเครื่องมาแสดง
2

ชื่นชม​ จนท.อุทยานฯลันตา​ ช่วยชีวิต 7 ลูกเรือประมงพื้นบ้านอับปางกลางทะเล
3

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2569
4

“เลขาฯสมช.” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปก.ตร.สน. – กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำบูรณาการงานความมั่นคง
5

ศึกมรดกที่ดิน ตาคำเดือด โวยกลับพี่สาว–น้องชาย ลั่นไม่คืนดีแน่นอน เจอกันที่ศาลเท่านั้น
6

สั่งสอบ! อส.ตร. แต่งกายคล้ายตำรวจ พาสาวเข้าห้องพักข้างป้อม ด้านเจ้าตัวโร่ชี้แจง
7

คาร์ริก ตอบแล้ว สถานการณ์ของ บรูโน กับทีมผีแดง หลังโดนดร็อปเกมที่แล้ว
8

ระทึกกลางดึก! คนร้ายกราดยิงถล่มบ้าน พี่ชาย “มืด รัษฎา” เครือข่ายยาเสพติด
9

AOT AVSEC แจงดราม่า ทิ้งขวดน้ำดื่มอินฟูลฯ ชี้เหตุไม่ทำความสะอาดคืนให้ เผยพนักงานถูกต่อว่าถึงครอบครัว
10

บีจี ปทุม คว้าชัยแรกศึกแชมเปี้ยนส์ ลีก ทู หลังบุกเชือด ไทโป คาถิ่น