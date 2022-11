กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จับมือ WWF ติวเข้มจนท.พิทักษ์ป่ามรดกโลก เสริมทักษะการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีป่าไม้และสัตว์ป่า

18 พ.ย. 65 – ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้เเละสัตว์ป่า (Introduction to crime scene investigation standards in forestry and wildlife cases training course)

โดยโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน WWF ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่างานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดด้านป่าไม้เเละสัตว์ป่า มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี เเละประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวิทยากร คือ พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร ตำแหน่ง นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เพชรบุรี และน.ส.เนตรนภา งามเนตร ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมให้ความรู้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 60 นาย

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า การที่เราได้เห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ การมีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันนั้น เกิดมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งในด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายผืนป่า การลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นเพราะว่า ผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านเป็นเจ้าพนักงานที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า ต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นบุคคลแรก

ที่ปรึกษารมว.ทส. ย้ำว่า ดังนั้นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจึงต้องมีความเข้าใจและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธี เพื่อให้งานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เเละสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเเละมีความน่าเชื่อถือ

รวมทั้งสามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฏหมายได้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเอาความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ต่อไป