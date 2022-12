องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ชวนเที่ยวงาน Botanic Festival 2023 : Go to Green! Back to the Nature 23 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พบกิจกรรมเพียบ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. น.ส.ปัถวี แสงฉาย ผอ.สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า อ.ส.พ. ขอเชิญประชาชนเที่ยวงาน Botanic Festival 2023 : Go to Green! Back to the Nature ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทและพันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ความรู้ทางด้านพืช ผ่านกิจกรรมมากมายหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณไม้ไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ณ บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

น.ส.ปัถวี เผยว่า ภายในงานพบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินที่หลากหลายท่ามกลางบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวและสีสันพันธุ์ไม้ภายในสวน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากการ DIY พรรณไม้ เช่น การจัดสวนถาดพรรณไม้ การทำโปสการ์ดและที่คั่นหนังสือจากพรรณไม้แห้ง เทคนิคการนำกล้วยไม้จิ๋วและพืชกินแมลงออกจากขวด สนุกกับการผสมน้ำหอมสเปรย์แอลกอฮอล์พฤกษาที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง สร้างสรรค์งานศิลป์ eco-print ถุงผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติ

ชมนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากพืช สมุนไพรใกล้ตัว สุนทรีย์กับดนตรีในสวน เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากศูนย์เกษตรอินทรีย์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกขององค์การสวนพฤกษศาสตร์และสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจอีกมากมาย นอกจากนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดพื้นที่ให้บริการกางเต็นท์พักแรมท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวชอุ่มและอากาศบริสุทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.พ. 66

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5384 1234 Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์