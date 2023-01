วราวุธ นำทีม ทส. หารือ NASA หวังสร้างความร่วมมือ จากการใช้เทคโนโลยีสำรวจโลก เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

26 ม.ค. 66 – นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตน ได้ร่วมหารือกับ Dr. Karen M. St. Germain ผู้อำนวยการ Division of the Earth Science Division, In the Science Mission Directorate และคณะจากองค์การบริหารการบินและอวกาศ หรือ นาซ่า (NASA) เพื่อนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้จากเทคโนโลยีสำรวจโลก มาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ กล่าวว่า เราได้หารือแลกเปลี่ยนถึงการแปลข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์จากเทคโนโลยีสำรวจโลก เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจทางนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อม

อาทิ PM2.5 และการพยากรณ์อากาศ ภายใต้โครงการ SERVIR-Mekong ให้แก่ภูมิภาค รวมถึงการสำรวจแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำทะเลอย่างเป็นระบบด้วย ดาวเทียม SWOT โดยนาซ่าถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลบัญชีด้านน้ำในระดับโลกเป็นแห่งแรก (first global inventory water ) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถตรวจวัดการไหลเวียนของน้ำทะเล ทั้งอุณหภูมิ สารอาหาร และปริมาณคาร์บอนในทะเล

ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังมีนโยบายสนับสนุนให้ NASA แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายภาคี เพื่อให้ข้อมูลที่ NASA มีเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เห็นว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนรุ่นต่อไป จึงทำงานร่วมกับเยาวชนเพื่อสานต่อองค์ความรู้ และยินดีที่จะได้ประสานหารือร่วมกับหน่วยงานของทส. เพื่อริเริ่มความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ต่อไป

รมว.ทส. ระบุว่า นาซ่าจะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ในการประชุม COP26 และจะช่วยให้การดำเนินงานของ ทส. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบจากขยะพลาสติกในทะเล การตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ การสำรวจพื้นที่ป่า การกัดเซาะทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมกันนี้ ยังได้เชิญชวนนาซ่าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อดำเนินการในประเด็นดังกล่าวต่อไป