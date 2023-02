ประจวบคีรีขันธ์ เทศกาลวาเลนไทน์ แบ่งปันความรัก วันแห่งการให้ บริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ บุญที่ยิ่งใหญ่ สู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด

14 ก.พ. 66 – ที่ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวรัฎฐากร แสงเทียนทอง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันแห่งความรัก วันแห่งการให้ Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะและดวงตา “บุญที่ยิ่งใหญ่ สู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ ถือเป็นการต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ สร้างประโยชน์และความสุข แบ่งปันความรัก อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย องค์กรแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (Service plan สาขาการรับบริจาคบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ) และงานธนาคารโลหิต

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการบริจาคอวัยวะ และดวงตา พร้อมรับแสดงความจำนง และให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ภายใต้หัวข้อ Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา พร้อมแจกถุงยางอนามัย และรับบริจาคโลหิต

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ผู้มารับบริการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีผู้ที่แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 11 ราย บริจาคอวัยวะจำนวน 12 ราย และบริจาคโลหิต 29 ราย เพื่อจัดเก็บสำรองในคลังเลือดไว้ใช้ยามฉุกเฉินต่อไป

นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ.66 โรงพยาบาลประจวบฯจะมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะและดวงตาที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์