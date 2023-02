เชียงใหม่ กลับมาแล้ว! ตัวเมืองฝุ่นควันปกคลุมหนาอีกรอบ ค่ามลพิษพุ่งขึ้น มีผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญติดอันดับ 8 เมืองคุณภาพอากาศยอดแย่ที่สุดในโลก

20 ก.พ. 66 – รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า หลังจากช่วง 4-5 วัน ที่ผ่าน มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นควันและค่ามลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่คลายลง

ล่าสุดวันนี้สภาพตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มกลับมามีฝุ่นควันปกคลุมทั่วทั้งตัวเมืองอีกครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าภาพรวมเกณฑ์คุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับที่ดี

ทั้งนี้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และ ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบว่า ทุกสถานีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 09.00 น. อยู่ที่ 22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 21ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 16 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 19 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 22, 21, 16, 19, 22 และ 43 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมเกือบทุกสถานีมีคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

สำหรับ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 14.00 น. พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 158 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 69.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน

โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าว เชียงใหม่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก

ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 205 US AQI, อันดับ 2 เมืองอักกรา ประเทศกานา 202 US AQI และอันดับ 3 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 188 US AQI