ทอ.ไทย กระชับสัมพันธ์ ทอ.เกาหลี ผ่านงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ส.ค.66 พล.อ.ท.สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 8 – 9 ส.ค. 66

สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.จอง ซัง ฮวา ผู้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (General Jung Sang Hwa, The Chief of Staff of the Republic of Korea Air Force) ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จังหวัดแทจอน กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเยี่ยมชมภารกิจของ กองบิน 8 วอนจู

ในโอกาสนี้ น.อ.ยุน ยอง ซัม เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (Colonel Yoon Young Sam, Chief of Public Affairs and Troops Information and Education) ได้กล่าวต้อนรับคณะ ซึ่งเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ณ กองบิน 8 วอนจู โดยมี พลอากาศจัตวา พัค ฮึง แจ ผู้บังคับการกองบิน 8 ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมเครื่องบินขับไล่ FA-50 ตลอดจนภารกิจของฝูงบินผาดแผลง ”Black Eagles” ซึ่งเป็นฝูงบินขับไล่ที่ประชาชนเกาหลีมีความภาคภูมิใจ

การกระชับความสัมพันธ์ผ่านงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ จะนำมาซึ่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความเป็นหนึ่งเดียวกันของกองทัพอากาศทั้งสองชาติ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต