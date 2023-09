สธ. ดัน รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น “รมณียสถาน” สะอาด ร่มรื่น รื่นรมย์ ชู รพ.ยี่งอฯ เป็นต้นแบบ รพ.อัจฉริยะ นำระบบ Digital Health จัดบริการปชช. มุ่งสู่ รพ.ที่มากกว่าเป็น รพ.

19 ก.ย. 66 – ที่ รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงนโยบายการน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ว่า

สธ.ได้ยึดการน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอันดับแรก อาทิ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข To be number one การพัฒนา รพ.สมเด็จพระยุพราช (รพร.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (สอน.) สุขศาลาพระราชทาน เป็นต้น

ในส่วนของ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้วางเป้าหมายพัฒนาในด้านภูมิสถาปัตย์ จัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ.ให้เป็น “รมณียสถาน” และต่อยอดระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine / Telehealth เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพที่รวดเร็ว ลดการเดินทางไป รพ.

นพ.ชลน่านกล่าวว่า สำหรับ รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 รพ. ที่ สธ.สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 รับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่ 42,782 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 240 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 33 คน มี รพ.สต.ในเครือข่าย 6 แห่ง มีการพัฒนางานโดดเด่นหลายด้าน

ได้แก่ การเป็นต้นแบบ รพ.อัจฉริยะ นำระบบ Digital Health จัดบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นระบบไม่ใช้กระดาษ (paperless) ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ.ให้เป็น “รมณียสถาน” คือ สะอาด ร่มรื่น รื่นรมย์ ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน A Hospital in the garden สู่ A Hospital in the Nature

จนได้รับเลือกเป็นต้นแบบระบบบริการ EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ของเขตสุขภาพที่ 12 รวมถึงได้รับมาตรฐานที่ สธ.กำหนด พร้อมมุ่งสู่การเป็น รพ.ที่ More than A Hospital และ รพ.ของชุมชนมาตรฐาน “เฉลิมพระเกียรติ”