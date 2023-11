บช.น.วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรง ช่วง “4King2” เข้าฉาย ตร.สุวินทวงศ์ ใช้แผนรวบคนร้ายลักทรัพย์ เสพยา จากฉะเชิงเทรา ทันควัน

วันที่ 29 พ.ย.66 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธิติ แสงว่าง ผบช.น. มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. เป็นประธานในการร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสถาบันการศึกษาที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ซึ่งมีโครงการมีนบุรีโมเดลเป็นต้นแบบในการดำเนินการ และวางแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรง เนื่องด้วยภาพยนต์ 4 King 2 จะเข้าฉาย

โดยมีสถานีตำรวจนครบาล และวิทยาลัยเทคนิค เทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันอาชีวะศึกษา เข้าร่วมประชุม โดย บช.น. มีการวางมาตรการป้องกันเหตุ และมีกรอบการทำงาน ผลการประชุม 1.เน้นการ Show of force แสดงกำลังบริเวณจุดเสี่ยง ตามที่แต่ละ สน.ท้องที่ วิเคราะห์ส่งมา 2.ตำรวจคือประชาชน ประชาชนคือตำรวจ (People is the first Police) แสวงหาความร่วมมือในการแจ้งข่าว จุดเสี่ยง จุดรวมตัว หรือสิ่งบอกเหตุที่จะมีการก่อเหตุ เพื่อสามารถเข้าไปยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างทันท้วงที 3.หากมีการก่อเหตุละเมิดกฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด (Law Enforcement)

4.“รวมกันตีให้แตก แยกแล้วค้น” หากพบเห็นมีการรวมกลุ่มให้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ 5.ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการป้องกันเหตุภายใต้แนวคิดที่ว่า ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ฝ่านจราจร ต้องเป็นผู้เผชิญเหตุคนแรกให้ได้ (First Responders) ในเรื่องเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท นอกจากประชาชนแจ้งแล้วผู้ที่มักประสบเหตุเป็นประจำคือ ตำรวจจราจรตามแยก ตามถนนต่างๆ

ต่อมา พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3, พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.3 ได้สั่งการกำชับให้ทุก สน.ในสังกัด บก.น.3 ออกแผนการก้าวสกัดจับ กรณีมีเหตุและซักซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่งของ ตร. และ บช.น. พร้อมรายงานผลการปฏิบัติในการซักซ้อม สน.สุวินทวงศ์ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า เกิดเหตุคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ สน.บางชัน และขับขี่หลบหนีเส้นทางมุ่งหน้าถนนสุวินทวงศ์ ขาออก พร้อมรับแจ้งตำหนิรูปพรรณคนร้าย และรถจยย.ที่ถูกประทุษร้าย

พ.ต.อ.พีรรัฐ โยมา ผกก.สน.สุวินทวงศ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เฉลิมพล วงษ์ชัยสุวรรณ รอง ผกก.สส.สน.สุวินทวงศ์ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สุวินทวงศ์ ทุกฝ่าย เข้าจุดก้าวสกัดตามแผน โดยสั่งการให้ พ.ต.ท.สมภพ รังสรรค์ สวป.สน.สุวินทวงศ์ ออกตรวจการเข้าจุดให้เป็นไปตามแผน และกำชับให้สังเกตตำหนิรูปพรรณ รถและคนร้ายตามที่รับแจ้ง

จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจุดก้าวสกัดจับ A1 พบบุคคลขับขี่รถจยย.ตามตำหนิรูปพรรณที่ได้รับแจ้ง จึงเข้าติดตามและเรียกให้หยุด ปรากฎบุคคลดังกล่าวได้เร่งหลบหนี จนท จุด A1 ได้แจ้งวิทยุข่ายภายในให้ศูนย์ควบคุมสั่งการ สน. ทราบ จึงได้มีคำสั่งให้ จนท.จุดก้าวสกัดจับจุด A3 เข้าร่วมสนับสนุนไล่ติดตาม พร้อมแจ้งวิทยุขอกำลังสนับสนุนจาก สภ.เมืองฉะเชิงเทรา คนร้ายหลบหนีเข้าเขตฉะเชิงเทรา

ต่อมา ตำรวจ สน.สุวินทวงศ์ จุด A1 และ A3 ติดตามคนร้ายได้ทัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เข้าสนับสนุนที่บริเวณแยกไก่หมุน ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่จึงได้ได้เข้าควบคุมตัว และตรวจค้นพบรถจยย.ที่ถูกประทุษร้าย มีด และเอกสารตามบัญชีของกลาง และทราบชื่อบุคคลดังกล่าวคือ นายศิวกร วิจิตรกูล อายุ 52 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า ลักทรัพย์หรือรับของโจร และพกพาอาวุธมีดฯ โดยไม่มีเหตุอันควร แจ้งสิทธิ์ จับกุมตัว ตรวจยึดของกลาง ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและนำตัวมาที่ สน.สุวินทวงศ์

จากการสอบสวนผู้ต้องหานี้ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาข้างต้น และรับว่าเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) มาก่อน จึงให้ทำการตรวจสารเสพติดตามกฎหมาย และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ จากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องหานี้ พร้อมกลางให้พนักงานสอบสวน สน.บางชัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป