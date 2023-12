พิษณุโลก โรงเรียนชายชื่อดัง เปิดกว้างประกวดชายสวย Miss Queen Phitsanulok Pittayakom สานฝันกะเทย ปีที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถนักเรียน ไม่แบ่งเรื่องเพศ อยู่ร่วมกันได้ในสังคม

4 ธ.ค. 66 – ที่อาคารโรงอาหาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (โรงเรียนชาย) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดการประกวด Miss Queen Phitsanulok Pittayakom สานฝันกะเทย พ.พ. ปีที่ 2

โดยมีนางสาวรัตติกาล บัวสิงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการประกวดจำนวน 12 คน

นางสาวรัตติกาล เปิดเผยว่า ด้วยงาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มบริหารงานกิจการโรงเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก และจัดการประกวด Miss Queen Phitsanulok สานฝันกะเทย พ.พ. ปีที่ 2 การประกวดในครั้งนี้เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ไม่แบ่งเรื่องเพศของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง เพศชาย เพศทางเลือก สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม

นางสาวรัตติกาล กล่าวว่า ประเทศไทยเริ่มมีโรคเอดส์เกิดขึ้นตามรายงานครั้งแรกและในช่วงปี 2527 จนถึงปีพ.ศ. 2533 จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบให้มีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์แห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2528 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

โดยกำหนดวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก รณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์และการเจ็บป่วยของโรคเอดส์ สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ ให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ พร้อมเผยแพร่ความรู้กับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับบรรยากาศการประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดทั้ง 12 คน ได้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนชาย โชว์ความสามารถในการเต้น Cover เรียกเสียงเชียร์จากบรรดาเพื่อนๆ ภายในห้องเรียน จากนั้นได้ไปแปลงกายสวมใส่ชุดราตรีเรียกได้ว่าพอได้แต่งองค์ทรงเครื่องแล้ว บรรดาผู้เข้าประกวดทุกคนนั้นสวยขึ้นผิดหูผิดตาจนแทบจะเป็นคนละคนกับรอบแรกเลย

จากนั้นได้เดินโชว์ตัวเรียงลำดับตามหมายเลขครบทั้ง 12 คน และเดินลงเวทีโชว์ตัวด้านล่างต่อหน้าคณะกรรมการ ท่ามกลางเสียงเชียร์ เสียงกรี๊ดของกองเชียร์แบบชิดขอบเวที

ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมประกวดได้สุ่มจับสลากคำถาม ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการแสดงออกมุมมองทัศนคติ ต่อการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งทั้ง 12 คนที่เข้าประกวดต่างตอบคำถามได้ดี เรียกได้ว่าคะแนนฉิวเฉียด จนคณะกรรมการตัดสินใจกันอย่างลำบากแน่นนอน