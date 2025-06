จับเฒ่าอเมริกัน ใช้แบงก์ดอลลาร์ปลอมแลกเงินไทย ร้านตรวจเจอไม่ให้แลก ยังทำไม่พอใจ พบมีเมียคนไทย เข้าออกประเทศนับ 10 ปี มีที่พักในพัทยา

วันที่ 3 มิ.ย. 2568 พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยา และตำรวจชุดสืบสวนเมืองพัทยา ร่วมกันจับกุมชายชาวต่างชาติใช้ธนบัตรปลอมพยายามแลกเงินสดสกุลไทย

ผู้ต้องหาคือ นายเจฟฟรีย์ สโตกี ซีเนียร์ (Mr. Jeffrey Stookey Sr.) อายุ 66 ปี สัญชาติอเมริกัน จับกุมได้บริเวณตู้แลกเงิน “ทีที เคอร์เรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์” ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมของกลางธนบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐฉบับละ 100 ดอลลาร์ จำนวน 10 ใบ และอีก 11 ใบ ที่พบในซองเอกสาร

จากการสอบสวนทราบว่า นายเจฟฟรีย์นำธนบัตรดังกล่าวมาขอแลกเป็นเงินไทยกับพนักงานตู้แลกเงิน แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าธนบัตรทุกใบเป็นของปลอม มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า “ใช้เพื่อการแสดงเท่านั้น” (For Motion Picture Use Only) จึงปฏิเสธการแลกเงิน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังนายเจฟฟรีย์ยังยืนกรานขอแลกเงินและแสดงอาการไม่พอใจ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรปลอมของสหรัฐอเมริกา โดยรู้ว่าเป็นของปลอม” เจ้าหน้าที่นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับประวัติของผู้ต้องหา พบว่าเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นเวลาร่วม 10 ปี โดยมีภรรยาเป็นคนไทย และมีที่พักอาศัยอยู่บนเขาพระตำหนัก เมืองพัทยา