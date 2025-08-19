สังคมสลด ด.ช.7 ขวบสูบกัญชา พ่อติดยาเลี้ยงตามมีตามเกิด ไม่ยอมให้ไปโรงเรียน ปวีณา ประสานทุกหน่วยงานช่วยเหลือทันที
วันที่ 19 ส.ค.68 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี ร่วมกับ ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี น.ส.สุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา มอบหมาย น.ส.วิมลมณี บัวเผียน ปลัดอำเภอลำลูกกา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงศึกษาธิการ พม.ปทุมธานี บ้านพักเด็กฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็ก 7 คน อายุ 7-14 ปี หลังผู้อำนวยการโรงเรียนขอความช่วยเหลือ พ่อเด็ก 2 ครอบครัว เกี่ยวข้องยาเสพติด ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนนานเป็นเดือน และยังพบคลิปเด็กสูบกัญชาด้วย
สืบเนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ขอความช่วยเหลือ นางปวีณา พร้อมกับส่งคลิปเด็กชายอายุ 7-8 ขวบ ยืนสูบบ้องกัญชาอยู่ในห้องพักควันโขมงมาให้ และแจ้งว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียน 2 ครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน อยู่รวมกัน 14 ชีวิต สภาพบ้านเป็นเพิงพักหลังคาสังกะสี ตั้งอยู่ชายคลองพื้นที่รุกล้ำในลำน้ำบริเวณคลองหด ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ครอบครัวที่ 1.พ่อมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ไม่ได้ทำงาน ลูกชาย 4 คน เป็น ด.ช.6 ขวบ อยู่ชั้นอนุบาล 2, ด.ญ.8 ขวบ อยู่ชั้นอนุบาล 3, ด.ช.11 ขวบ อยู่ชั้นป.3, ด.ช.14 ปี อยู่ชั้น ป.5 แม่เป็นพนักงานบริษัท ตลอดทุกวันจึงฝากยายเลี้ยง ส่วนใหญ่ลูกๆ จะอยู่กับพ่อที่ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด ขาดการเอาใจใส่ เด็กขาดเรียนบ่อย สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เด็กๆ เสี่ยงอันตราย ออกวิ่งเล่นบนพื้นถนนที่มีรถสัญจรไปมาอย่างคับคั่ง และเสี่ยงที่จะเข้าใกล้ยาเสพติดไม่มีสวัสดิภาพ
ครอบครัวที่ 2.พ่อมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ไม่ได้ทำงาน ลูกหลาน 3 คน เป็น ด.ช.7 ขวบ อยู่ชั้นอนุบาล 3, ด.ช.7 ขวบ อยู่ชั้นอนุบาล 3, ด.ช.8 ขวบ อยู่ชั้นอนุบาล 3 แม่เด็กเสียชีวิต ไม่ให้ลูกหลานไปโรงเรียน เด็กๆ ขาดเรียนเป็นประจำต่อเนื่อง 1 เดือน สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม พ่อขาดการเอาใจใส่ลูก ทำให้เด็กๆ เสี่ยงอันตรายออกวิ่งเล่นบนพื้นถนนที่มีรถสัญจรไปมาอย่างคับคั่ง และเสี่ยงที่จะเข้าใกล้ยาเสพติดไม่มีสวัสดิภาพ ทางโรงเรียนได้เข้าไปพูดคุยกับพ่อเด็กหลายครั้ง แต่ใม่ได้รับความร่วมมือ และยังยืนยันที่จะไม่ให้ลูกไปโรงเรียน
หลังรับเรื่อง นางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.ถิรเดช, นายสมชาย นายอำเภอลำลูกกา, ดร.ตฤณ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ., นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี, น.ส.อารีรัตน์ นฤดมพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี, น.ส.สุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี, นายเดชา ห้องแซง เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมกันลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเด็กทั้ง 7 คนทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลำลูกกา ได้นำตัวพ่อทั้ง 2 ราย 2 ครอบครัว ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ขณะที่พัฒนาสังคมฯ ปทุมธานี ประเมินสภาพความเป็นอยู่ไม่มีความเหมาะสมจึงรับเด็กทั้ง 7 คนเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพ ก่อนจะฟื้นฟูสภาพจิตใจ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้จัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กทั้ง 7 คน โดยมูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต่อไป