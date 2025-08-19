บุญยังเยอะ ทารกแรกเกิดถูกทิ้งกลางหมู่บ้าน เผยได้ยินเสียงรถมาจอด เจ้าหน้าที่รุดช่วย ชาวบ้านช่วยกันตั้งชื่อ

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 19 ส.ค.68 ร.ต.ท.(หญิง) สุมิตรา รุ่งลิขิตเจริญ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.วังเจ้า จ.ตาก รับแจ้งมีเด็กทารกถูกทิ้งอยู่บริเวณเหนือศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเชียงทอง หมู่ 2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก จึงประสาน รพ.วังเจ้า ขอจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินเข้าตรวจสอบ และสั่งการให้สายตรวจประจำตำบลรีบรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสนามเด็กเล่น พบกล่องใส่น้ำดื่มแบบแก้ว ภายในมีทารกแรกเกิด เพศหญิง มีผ้าพันและคลุมเด็กไว้ ยังดิ้นไปมา ลักษณะเหมือนจะหิว พยาบาลจึงนำตัวเด็กมาที่ รพ.วังเจ้า และส่งตัวต่อไปที่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายอัจฉริยา อ่อนละม่อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 กล่าวว่า มีลูกบ้านมาแจ้งตนว่า มีคนไปพบเด็กทารกถูกทิ้งบริเวณดังกล่าว ตนจึงรีบมาดูและได้ประสานตำรวจพร้อมกับ รพ.วังเจ้า

ส่วนคนที่พบเด็ก ระบุว่า เมื่อเวลา 03.00 น. ตนได้ยินเหมือนรถมาจอดอยู่แถวๆ หน้าบ้าน แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไร กระทั่งเวลาประมาณ 05.00 น. ตนตื่นขึ้นมาทำกับข้าวหุงข้าวเรียบร้อย กำลังจะรอพระเพื่อจะใส่บาตร ก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง พร้อมกับเสียงสุนัขแถวบ้านเห่า จึงเดินออกไปดูจนพบตัวเด็กดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบหาคนที่นำเด็กมาทิ้ง รวมทั้งตรวจสอบตามโรงพยาบาลว่ามีใครคลอดลูกแล้วหายตัวไปในช่วงนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ตั้งเด็กคนนี้ว่า น้องซาลาเปา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมน้องซาลาเปา และไม่อนุญาตบุคคลภายนอกให้รับอุปการะด้วย เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของตรวจสอบหลายๆ อย่าง ซึ่งน้องซาลาเปา ตอนนี้ปลอดภัยดี กินนมเก่ง มีน้ำหนัก 3,090 สูง 48 เซนติเมตร

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 5
2

มหาดไทย ย้ายใหญ่ 25 ตำแหน่ง ผู้ว่าหนองบัวฯ ขึ้นอธิบดีพช. ทศพล ผู้ตรวจขึ้นผู้ว่าฯเชียงใหม่ สีน้ำเงินเข้ากรุรูด
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 18 สิงหาคม 2568
6

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
7

สลด! พ.ต.ต. สารวัตรสอบสวน จบชีวิตตัวเองในรถ ตร.ตรวจสอบพบปืนตกอยู่
8

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
9

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
10

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ