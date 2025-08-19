บุญยังเยอะ ทารกแรกเกิดถูกทิ้งกลางหมู่บ้าน เผยได้ยินเสียงรถมาจอด เจ้าหน้าที่รุดช่วย ชาวบ้านช่วยกันตั้งชื่อ
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 19 ส.ค.68 ร.ต.ท.(หญิง) สุมิตรา รุ่งลิขิตเจริญ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.วังเจ้า จ.ตาก รับแจ้งมีเด็กทารกถูกทิ้งอยู่บริเวณเหนือศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเชียงทอง หมู่ 2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก จึงประสาน รพ.วังเจ้า ขอจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินเข้าตรวจสอบ และสั่งการให้สายตรวจประจำตำบลรีบรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสนามเด็กเล่น พบกล่องใส่น้ำดื่มแบบแก้ว ภายในมีทารกแรกเกิด เพศหญิง มีผ้าพันและคลุมเด็กไว้ ยังดิ้นไปมา ลักษณะเหมือนจะหิว พยาบาลจึงนำตัวเด็กมาที่ รพ.วังเจ้า และส่งตัวต่อไปที่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นายอัจฉริยา อ่อนละม่อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 กล่าวว่า มีลูกบ้านมาแจ้งตนว่า มีคนไปพบเด็กทารกถูกทิ้งบริเวณดังกล่าว ตนจึงรีบมาดูและได้ประสานตำรวจพร้อมกับ รพ.วังเจ้า
ส่วนคนที่พบเด็ก ระบุว่า เมื่อเวลา 03.00 น. ตนได้ยินเหมือนรถมาจอดอยู่แถวๆ หน้าบ้าน แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไร กระทั่งเวลาประมาณ 05.00 น. ตนตื่นขึ้นมาทำกับข้าวหุงข้าวเรียบร้อย กำลังจะรอพระเพื่อจะใส่บาตร ก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง พร้อมกับเสียงสุนัขแถวบ้านเห่า จึงเดินออกไปดูจนพบตัวเด็กดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบหาคนที่นำเด็กมาทิ้ง รวมทั้งตรวจสอบตามโรงพยาบาลว่ามีใครคลอดลูกแล้วหายตัวไปในช่วงนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ตั้งเด็กคนนี้ว่า น้องซาลาเปา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมน้องซาลาเปา และไม่อนุญาตบุคคลภายนอกให้รับอุปการะด้วย เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของตรวจสอบหลายๆ อย่าง ซึ่งน้องซาลาเปา ตอนนี้ปลอดภัยดี กินนมเก่ง มีน้ำหนัก 3,090 สูง 48 เซนติเมตร