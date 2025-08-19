ส่งต่อ ทหารเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ไป รพ.พระมงกุฎ เพื่อใส่ขาเทียม เจ้าตัวขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจ ทำให้รู้ว่าไม่ได้รบอยู่คนเดียว
สุรินทร์ – นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สิบเอกธีรพล เพียขันที อายุ 48 ปี ทหารพรานที่เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด ขณะลาดตระเวนบริเวณปราสาทตาเมือนธม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ส.ค. และถูกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์
ต่อมาได้ส่ง สิบเอกธีรพล ไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และล่าสุดส่งต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพมหานคร
สิบเอกธีรพล กล่าวว่า ตอนนี้รอส่งตัวไปโรงพยาบาลพระมงกุฎ เพื่อจะใส่ขาเทียม ขอบคุณท่าน ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ พยาบาลและบุคลากรโรงบาลทุกท่านที่ช่วยดูแลตนและทหารทุกนาย
ตอนนี้อาการดีขึ้นไม่คอยปวด บาดแผลดีขึ้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ขอบคุณคนไทยทุกคนที่รักชาติและให้กำลังใจทหาร ทำให้ทหารรู้ว่าพวกเขาไม่ได้รบอยู่คนเดียวยังมีคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมรบด้วย