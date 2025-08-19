หนุ่ม 19 กับ เด็ก 16 ท้าต่อยกันเรื่องแย่งหญิง คว้าปืนยิงโดนนักเรียนสาว ม.6 บาดเจ็บ ตำรวจตามรวบทันควัน 2 ราย พร้อมอาวุธปืนของกลาง
ตรัง – กรณี น.ส.เอ (นสมสมมติ) อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่สะโพกได้รับบาดเจ็บ ริมถนนทางเข้าสวนสาธารณะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 อ.เมือง จ.ตรัง เวลา 01.00 น. วันที่ 18 ส.ค.
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองตรัง ลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่ามือปืนคือ นายธี (นามสมมติ) อายุ 19 ปี และ นายเจษฎาพร อายุ 21 ปี ก่อนเข้าควบคุมตัวทั้งสอง
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายซี (นามสมมติ) อายุ 19 ปี เพื่อนในกลุ่มมีปัญหาเรื่องแย่งแฟนกันกับคู่กรณี อายุ 16 ปี จึงนัดมาชกกันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัว ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
เมื่อถึงเวลานัดหมาย ทั้งสองฝ่ายได้นำพรรคพวกมาด้วยรวม 30-40 คน โดยมี น.ส.เอ ผู้บาดเจ็บ เดินทางมาดูด้วยกับแฟนหนุ่ม แต่ขณะที่จะชกกัน ได้เกิดเสียงปืนดังขึ้น 5 นัด ทั้งสองฝ่ายจึงแตกกระเจิง เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่า น.ส.เอ ได้ถูกกระสุนเจาะเข้าบริเวณสะโพกได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ มีการระบุว่า ยังคงมีบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุและครอบครองอาวุธปืนอีกด้วยจำนวน 4 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขยายผล โดยเบื้องต้นจะดำเนินการแจ้งข้อหากับมือปืนทั้ง 2 และนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป