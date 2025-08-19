วัยรุ่นอยุธยา ถือมีดบุกจี้พ่อค้ากลางตลาดวังน้อย ช่วงตอนรุ่งสาง ขู่ขอ 1 พันบาท เจอพ่อค้าไม่ให้ แถมควักมีดสวน ถอยวิ่งกระเจิงสับตีนแตก
พระนครศรีอยุธยา – กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเตือนภัย เหตุการณ์ ภายในตลาดวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย
โดยในคลิปมีชายวัยรุ่น 2 คน คนที่หนึ่งสวมหมวกกันน็อกสีแดง เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นลายพราง ในมือถืออาวุธมีด อีกคนสวมเสื้อแขนยาวสีดำแบบมีฮูดคลุมศีรษะ นุ่งกางเกงขาสั้นลายพราง เดินตรงเข้ามาหาชายที่จอดรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ชายคนที่หนึ่ง ถือมีดขู่จะเอาเงิน 1,000 บาท พ่อค้าบอกว่าบอกว่าไม่มีเงิน มีเฉพาะที่จะมาซื้อของไปขาย ก่อนจะถูกชักมีดข่มขู่ จนพ่อค้าต้องคว้ามีดปลอกผลไม้ออกมาป้องกันตัว จนคนร้ายหลบหนีไป เหตุเกิดเวลา 04.43 น. วันที่ 19 ส.ค.
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับ นายณัฐพงษ์ อายุ 33 ปี ผู้โพสต์ภาพเตือนภัย เล่าให้ฟังว่า ช่วงเช้ามืดกำลังจะเปิดร้านขายของ ลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นลุงสูงวัยขับรถพ่วงข้างมาจอดรอซื้อน้ำแข็งหน้าร้าน ก่อนมีวัยรุ่นชาย 2 คนเดินเข้ามาใช้มีดจี้ข่มขู่ เรียกเอาเงิน 1,000 บาท ลุงพยายามตอบว่าไม่มีให้ตามที่ขอ ก่อนที่หนึ่งในวัยรุ่นจะเดินปรี่เข้ามา ลุงจึงหยิบมีดปอกผลไม้ใต้รถเข็นขึ้นมาป้องกันตัว ทำให้วัยรุ่นทั้งสองตกใจและรีบวิ่งหนีออกไปหลังตลาด ลุงจึงตะโกนขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ตนลงมาเปิดร้านพอดี จึงวิ่งไปหลังร้านเพื่อตามหาคนร้าย แต่ไม่พบ