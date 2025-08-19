บุกตรวจวัดดัง สุราษฎร์ธานี พบพระฉี่ม่วง 1 มีหมายจับ 1 จึงทำการสึกพระทั้ง 2 รูป ตามวินัยสงฆ์ ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

สุราษฎร์ธานี – นายจะเร ตุ้งแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย พร้อมกำลังกองอาสารักษาดินแดนที่ 15 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะสมุย ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย ลงพื้นที่ภาย วัดศรีทวีป หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย

โดยเจ้าหน้าที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ ทั้งหมด 7 รูป ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย โดยผลการตรวจพบว่า พระบุญชอบ อายุ 42 ปี พระลูกวัด มีสารเสพติดในร่างกาย ขณะที่ พระพงษ์เพชร อายุ 42 ปี เป็นพระลูกวัด มีหมายจับคดีฉ้อโกง ส่วนพระสงฆ์อีก 5 รูป ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย และจากการตรวจค้นภายในกุฏิไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย

จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ทำการสึกให้กับพระทั้ง 2 รูป และนำตัว นายบุญชอบ เข้าสู่กระบวนการบำบัด ส่วน นายพงษ์เพชร ส่งตัวดำเนินคดีทางกฏหมายที่ สภ.เกาะสมุยต่อ ไป

