อุทัยธานี หนุ่มใหญ่ยืนฉี่ริมสระน้ำ พลาดลื่นไถลตกน้ำจมดับ กู้ภัยดำน้ำงมร่างผู้เสียชีวิตขึ้นฝั่ง ภรรยา ลูกชาย ญาติ ร้องไห้ระงม ผู้ใหญ่บ้าน เผย คนตาย มาที่บ้าน บอกมาลา เชื่อเป็นลางร้าย
19 ส.ค. 68 – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ได้รับแจ้ง มีเหตุคนตกสระน้ำเสียชีวิตอยู่ภายในสระน้ำ หลังจากได้รับแจ้ง จึงประสานไปยัง นายฉัตรมงคล สุวรรณเศรษฐ์ หัวชุดป้องกันบรรเทาสาธารณ์ภัยอุทัยธานี พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ กู้ภัยอุทัยธานี (จุดหนองฉาง)
ก่อนรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ พร้อม พ.ต.ท.วันชาติ พูลเขตรวิทย์ สารวัตรเวร สภ.หนองฉาง ยังที่เกิดเหตุ หลังบ้าน เลขที่ 5/6 หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านทีทราบข่าวต่างมายืนมุ่งดูที่ขอบสระน้ำเป็นจำนวนมาก บริเวณสระน้ำมีขนาดกว้างจำนวน 2 ไร่เศษ เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของป้องกันบรรเทาสาธารณ์ภัยอุทัยธานี ได้ลงในสระน้ำ เพื่องมหาร่างผู้เสียชีวิต ใช้เวลา 15 นาที จึงพบร่างผู้เสียชีวิตจึงนำขึ้นฝั่ง ทราบชื่อผู้เสียชีวิต นายอรุณโรจน์ (หรือช่างโรจน์) ถังสูงเนิน อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 16/7 หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ในสภาพลำตัวยังอ่อนอยู่
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำศพผู้เสียชีวิตมาว่างไว้ยังโต๊ะนั่ง โดยได้มี ภรรยา และลูกชาย และญาติ ๆ ต่างร้องร่ำไห้ เป็นที่น่าเวทนา
จากการสอบถาม นายธีระพงษ์ เนมี อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 5/6 หมู่ 5 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นน้องเขยผู้เสียชีวิต ว่า ผู้ตายนั้นเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าและซ่อมแอร์ ตามหมู่บ้าน วันนี้ช่วงบ่าย ได้มาหาตนเองที่บ้าน เพื่อมาเล่นกลับหลาน เป็นประจำ
โดยผู้ตายได้มานอนเล่นอยู่บนโต๊ะได้สักพัก ระหว่างนั้น ฝนได้ตกลง ตนเองเห็นผู้ตายเดินไปที่ขอบสระน้ำ และกำลังปลดทุกข์เยี่ยว ลงไปในสระน้ำอยู่ ตนเองก็ตะโกนไปว่าระวังลื่นตกสระน้ำ หลังจากนั้นตนเอง เดินไปเก็บไก่ชนเข้าซุ่มไก่
ต่อมา ตนเองหันมามองผู้ตาย เห็นผู้ตายไถลลื่นลงไปในสระน้ำแล้ว ตนเองก็วายน้ำไม่เป็น จึงรีบโทรศัพท์หาญาติๆ ให้มาช่วย แต่ผู้ตายก็จมลงไปในสระน้ำแล้ว
ด้าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เปิดเผย ก่อนหน้า ผู้ตายได้ไปหาตนเองที่บ้านประจำ แล้วบอกว่า ผมมาลา แต่ไม่คิดว่า จะเป็นวันนี้ เป็นลางร้ายดังกล่าว