ไก่ชนชี้เบาะแสให้ตำรวจ สภ.เมืองพิจิตร จับยาบ้า พ่อเฒ่าวัย 60 ปี ได้ของกลางยาบ้าฝังดิน 1,576 เม็ด เครื่องกระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 1 นัด

วันที่ 20 สิงหาคม 2568 พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผกก. สภ.เมืองพิจิตร พ.ต.ท.ศราวุธ เป้าเพชร รอง สวป.สถภ. เมืองพิจิตร พร้อมด้วยชุดสายตรวจ สภ.เมืองพิจิตร นำกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกุมตัว นายเดช อายุ 60 ปี หลังจากมีการแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติด ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้น บริเวณรอบบ้านพบไก่ชนกำลังคุ้ยเขี่ย บริเวณเล้าไก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบ พบยาบ้าที่ฝังดินอยู่จำนวน 7 ถุง จำนวน 1,576 เม็ด เครื่องกระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 1 นัด จึงยึดไว้เป็นของกลาง นำตัวนายเดช ส่งดำเนินคดีที่ สภ.เมืองพิจิตรโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

พ.ต.อ.ลักษณ์ กล่าวว่า ตำรวจ สภ.เมืองพิจิตร รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านว่า บ้านของ นายเดช นั้น มีอาชีพเลี้ยงไก่ชนนั้นมีการแอบลักลอบค้ายาบ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบและตรวจค้น ปรากฏว่ามีไก่ชนกำลังคุ้ยเขี่ยบริเวณบ้าน

จึงเข้าไปตรวจสอบพบยาบ้าดังกล่าว เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อคือ 1 มียาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าและการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 2 มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

