เยียวยาแบบใด ? ชาวบ้านร้อง รัฐบาลบอกไม่เก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ชายแดนไทย-กัมพูชา กลับจากอพยพเจอบิลค่าไฟ 2 พัน

บุรีรัมย์ – ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน อ.บ้านกรวด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาว่า ชาวบ้านที่กลับเข้ามาอยู่บ้านได้รับบิลค่าไฟถ้วนหน้ารายละ 1,000 – 2,000 บาท ทั้งที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ว่าจะไม่เก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ ครอบครัวผู้เดือดร้อนช่วงมีการปะทะเป็นเวลา 2 เดือน

นายวิทยา อายุ 38 ปี เล่าว่า ช่วงที่อพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ทราบข่าวว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเหลือเยียวยา งดเก็บค่าน้ำค่าไฟกับประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยความไม่สงบแนวชายแดน ด้วยการลดภาระไม่ขอเก็บค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้เดือดร้อนเป็นเวลา 2 เดือน

พอมาวันนี้เห็นบิลค่าไฟมาเก็บแล้วตกใจ เพราะมียอดสูงถึงกว่า 2,000 บาท ยอมรับว่าตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายและไม่รู้ว่าการไฟฟ้าจะมาตัดไฟวันไหน คงต้องรอเงินเยียวยาครอบครัวละ 3,000 บาท เอามาจ่ายค่าไฟ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เช่นเดียวกัน จึงอยากถามรัฐบาลถึงกรณีการเยียวยาไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟนั้นเป็นจริงหรือไม่

