คนร้าย ใช้เก๋งคาร์บอมบ์ถล่มจุดตรวจ พื้นที่ อ.ตากใบ ก่อนหลบหนีไป แรงระเบิดทำเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาสา ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

นราธิวาส – เวลา 20.15 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ใช้รถยนต์สีดำ ก่อเหตุคาร์บอมบ์ โดยปล่อยรถให้เคลื่อนที่ไปชนกับแนวกระสอบทราย ชคต.ศาลาใหม่ หมู่ 1 บ.โคกมะเฟือง อ.ตากใบ จนระเบิดขึ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่อาสาในฐานปฏิบัติการ ได้ทำการยิงตอบโต้คนร้าย พร้อมปิดเส้นทางดังกล่าว

เบื้องต้นมีรายงานว่า คนร้ายที่ก่อเหตุหลบหนีไปทางซอยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล นราธิวาส (ทางไป บ.ปูลาเจ๊ะมูดอ)​

ทั้งนี้แรงระเบิดส่งผลให้ เจ้าหน้าที่อาสาบริเวณหอสูง ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
5

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
6

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์
7

"วีนา" กวาด 3 รางวัล เจิดจรัสจักรวาล MUT 2025 ฉายแสงรอบพรีลิมฯ
8

สาววัยเพียง 30 ดับปริศนาคารถยนต์ ขณะนั่งข้ามจังหวัด
9

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
10

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย