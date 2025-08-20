คนร้าย ใช้เก๋งคาร์บอมบ์ถล่มจุดตรวจ พื้นที่ อ.ตากใบ ก่อนหลบหนีไป แรงระเบิดทำเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาสา ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
นราธิวาส – เวลา 20.15 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ใช้รถยนต์สีดำ ก่อเหตุคาร์บอมบ์ โดยปล่อยรถให้เคลื่อนที่ไปชนกับแนวกระสอบทราย ชคต.ศาลาใหม่ หมู่ 1 บ.โคกมะเฟือง อ.ตากใบ จนระเบิดขึ้น
จากนั้น เจ้าหน้าที่อาสาในฐานปฏิบัติการ ได้ทำการยิงตอบโต้คนร้าย พร้อมปิดเส้นทางดังกล่าว
เบื้องต้นมีรายงานว่า คนร้ายที่ก่อเหตุหลบหนีไปทางซอยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล นราธิวาส (ทางไป บ.ปูลาเจ๊ะมูดอ)
ทั้งนี้แรงระเบิดส่งผลให้ เจ้าหน้าที่อาสาบริเวณหอสูง ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์