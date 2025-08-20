หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้

นักธุรกิจอินเดียลงทุนเช่าเหมาโรงแรม 32 ห้องระยะเวลา 3 ปี พร้อมจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า 3 เดือน ร่วมล้าน แต่กลับไม่ได้เข้าใช้งาน แถมลงโซเชียลปล่อยเช่าฉ่ำ โร่แจ้งความดำเนินคดี

เมื่อเวลา 23.06 น.วันที่ 20 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากน.ส.วาสนา (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี หุ้นส่วนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีเจ้าของเป็นนักธุรกิจ ชาวอินเดีย ได้หอบหลักฐานเข้าแจ้งความเจ้าหน้าท่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา หลังเช่าโรงแรมแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

โดย น.ส.วาสนา เปิดเผยรายละเอียดว่า ก่อนหน้านี้ทางนักธุรกิจชาวอินเดีย ได้ติดต่อขอเช่าโรงแรมแห่งหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 32 ห้องพร้อมพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด เป็นเวลา 3 ปี โดยมีการนัดเซ็นสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการกับทางเจ้าของโรงแรมแห่งนั้น ซึ่งในสัญเช่าระบุไว้ว่า จะเข้าใช้บริการได้ในวันที่ 1 ส.ค.68- 31 ก.ค.71

เมื่อตกลงทำสัญญากันเรียบร้อย ทางนักธุรกิจอินเดีย ได้ทยอยโอนเงินค่ามัดจำเป็นเวลา 3 เดือนกับทางโรงแรม โดยรวมแล้วเป็นเงิน 960,000 บาท แต่เมื่อถึงวันที่ 1 ที่จะเข้าใช้สถานที่ กลับไม่สามารถเข้าใช้ได้ตามสัญญา

อีกทั้งเจ้าของผู้ให้เช่า ยังมีการโพสต์ปล่อยเช่าลงบนโซเชียลตลอดเวลา เมื่อทางผู้เสียหายสอบถามก็บ่ายเบี่ยงตลอดเวลา พร้อมทั้งบอกว่าหากจะฟ้องร้อง ให้ไปฟ้องร้องได้เลย เจอกันในชั้นศาล

อย่างไรก็ตามตนเองได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ก็อยากวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ตามกระบวนการทางกฎหมายด้วย

