บุกจับ นนท์คลองสาม แชทลวงด.ญ.14 เที่ยวห้าง ก่อนพาไปกระทำชำเราที่บ้านเช่า หนีไปอยู่น่าน 2 เดือน ก่อนมาทำงานเป็นเด็กติดรถ 6 ล้อ ที่สมุทรปราการ จนถูกจับ
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.), พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น., พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส., พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง,พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส., พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. ร่วมกันจับกุม นนท์คลองสาม หัวหน้าท้ายซอยคลองสาม จ.สมุทรปราการ อายุ 14 ปี ตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ที่ จ.4/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “โดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล, กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
สืบเนื่องจากตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เร่งรัดติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน นำโดย พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.จึงออกสืบสวนติดตามตัว นนท์คลองสาม หัวหน้าท้ายซอยคลองสาม จ.สมุทรปราการ
จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับ หลบหนีการจับกุมมาบริเวณภายในซอยหมู่บ้านสหกรณ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ตอนกลางคืนจะตั้งกลุ่มนั่งเล่นกัน ท้ายซอยคลองสามประมาณ 15 คน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ จนกระทั่งพบตัว นนท์คลองสาม ดังกล่าว
พ.ต.ต.ยศชนินทร์ กล่าวว่า พฤติการณ์ ผู้แจ้งซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียหายเด็กหญิงอายุ 14 ปี มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67 เวลาประมาณ 15.30 น. ผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี ขี่รถจักรยานยนต์หายออกจากบ้าน
ต่อมาผู้เสียหายและสามีก็ขับรถตามหาแถวละแวกที่อยู่ แต่ก็ไม่พบ และผู้เสียหายให้ลูกสาวของผู้เสียหายอีกคน ซึ่งอยู่กับย่าที่ จ.ฉะเชิงเทรา ให้ขับรถไปดูที่แถววัดต้นตาล ต.นครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากลูกสาวเข้าไปดูเฟซบุ๊กของผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี พบว่าติดต่อกับผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง และคบหากับผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี จึงติดต่อไปจึงทราบว่าผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี อยู่แถววัดต้นตาล
จากนั้นผู้เสียหายและสามี จึงเดินทางไปหาผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี แถววัดต้นตาล เมื่อไปถึงและตามหาแต่ไม่เจอ และต่อมาผู้เสียหายจึงมาที่ สภ.องครักษ์ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ช่วยตามหาผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี กลับมา และดำเนินคดีกับบุคคลที่พาผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี ไปจากความดูแลของผู้เสียหายตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบถามผู้ต้องหา ให้การยอมรับตลอดทุกข้อกล่าวหา ตนรู้จักผู้เสียหายเด็กอายุ 14 ปี จากการติดต่อทางเฟซบุ๊กและพูดคุยกันประมาณ 1 เดือน ในวันที่เกิดเหตุตนชักชวนผู้เสียหายมาเที่ยวห้างแถว จ.ฉะเชิงเทรา และล่อลวงผู้เสียหายไปกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีจนสำเร็จความใคร่ที่บ้านเช่าจริง
ต่อมาตนรู้ว่าตำรวจตามจับจึงหลบหนีออกจาก จ.ฉะเชิงเทรา ทันที หลบหนีไปอยู่จังหวัดน่านได้ 2 เดือน และต่อมาหลบหนีมาอยู่บริเวณภายในซอยหมู่บ้านสหกรณ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มาทำงานเป็นเด็กติดรถ 6 ล้อ จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส.จับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. จึงจับกุมและนำผู้ต้องหาส่ง สภ.องครักษ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป