สุดช็อก! ปลัดสาวถูกหญิงถอดรองเท้าตบหน้า กลางหน่วยเลือกตั้ง นายก อบต. เผยมีนักการเมืองคนดังมาขออย่าเอาเรื่อง ตอนนี้กลัวไม่ปลอดภัย
วันที่ 20 ต.ค.68 น.ส.โยษิตา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ปลัด อบต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองลพบุรี หลังจากเมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.โคกกะเทียม แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ซึ่งมีผู้ลงสมัคร 3 คน และผู้ที่สมัครหมายเลข 2 คุณสมบัติไม่ครบทำให้เหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 กับ หมายเลข 3 เท่านั้น ตำบลดังกล่าวซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 8 หน่วย หลังจากเปิดให้ลงคะแนนพบว่าทุกหน่วยก็เปิดให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนตามปกติ
ซึ่งเวลาประมาณ 09.00 น. ปลัด อบต.โคกกะเทียม ได้รับแจ้งว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ควบคุมตัวผู้ที่กระทำความผิดไว้ที่หน่วยเลือกตั้งจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อม กกต.จังหวัดลพบุรี
โดยเหตุเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งศาลา SMI หมู่ 2 ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตัวได้ควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เป็นชาย อายุ 21 ปี พร้อมหลักฐานโทรศัพท์มือถือ ภาพถ่ายบัตรใช้ลงคะแนนหมายเลขผู้สมัคร ระหว่างสอบถามอยู่นั้น จู่ๆ ได้มีผู้ที่มาสังเกตการณ์ ทราบชื่อภายหลังว่า นางจำเนียร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 53 เดินตรงเข้ามาหา ปลัด อบต. แล้วถอดรองเท้าตบไปที่ใบหน้าด้านซ้ายอย่างเต็มแรง ตำรวจจึงเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวไปดำเนินคดี โดยที่ นางจำเนียร ไม่ได้สะทกสะท้าน ยังนั่งด่าทอถึงเรื่องอดีต ซึ่ง นางจำเนียร พูดเพียงหมั่นไส้อยากตบมานานแล้ว
ด้านปลัด อบต.โคกกะเทียม กล่าวว่า มีการติดต่อมาจากนักการเมืองคนดัง ขอให้ยุติในเรื่อง ซึ่งตนก็ยังหวาดกลัวในเรื่องของความปลอดภัย ขอให้ตำรวจช่วยดูแลด้วย ส่วนสาเหตุในครั้งนี้ตนก็ยังไม่รู้ว่ามาจากอะไร ขณะนี้ตนยอมรับหวาดผวากับเหตุการณ์ป่าเถื่อน และนักการเมืองที่ร้องขอให้ตนไม่ให้เอาผิดผู้ก่อเหตุ