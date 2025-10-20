กทม. โจรในคราบชุดเชิดสิงโต ทำทีมาขอกินน้ำ ฉวยโอกาสทีเผลอ ฉกกล่อง Tip Box ร้านอาหารตามสั่งย่านจรัญสนิทวงศ์ ได้เงินไป 2 พันบาท แจ้งความ สน.บางยี่ขัน เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
21 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้ facebook ชื่อ Snook Rodphum ได้โพสต์ภาพคลิปวีดีโอและคำบรรยายว่า เข้าถ้ำเสือ ก็นอนในกรงนะจ๊ะ สิงโตสร้างความเดือดร้อน โปรดระวัง ขโมยกล่อง TIP BOX ทางร้านไปหน้าตาเฉย
ทำทีมาขอกินน้ำ ทางร้านก็ให้กิน สุดท้ายมาขโมยของในร้านไป โปรดระวังบุคคลในภาพนะคะ ไม่รู้ทำงานเป็นทีมหรือเปล่า เข้าแจ้งความเรียบร้อย รอเข้ากรง ขโมยของยามวิกาลด้วย
จากคลิปวีดีโอ จะพบชายคนนึง สวมชุดของนักแสดงเชิดสิงโต เสื้อสีเขียว กางเกงสีเขียว สวมหัวสิงโตสีเหลือง ขนตากับหนวดสีแดง ซึ่งมีพฤติกรรมเข้ามาเรี่ยไรเงินลูกค้า ที่กำลังนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน กระเพราจานร้อน แล้วทำทีเข้ามาขอน้ำกิน แล้วฉวยโอกาสทีเผลอขโมยกล่อง Tip Boxไปอย่างลอยนวล ย่านจรัญสนิทวงศ์ ใกล้แยก 35 โบว์
ที่ร้านอาหารตามสั่ง ชื่อร้าน เจ้นุ๊ก เจริญรส แยก 35 โบว์ ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน บางพลัด กทม. เปิดขายตลอด 24 ชม. เป็นร้านอาหารตามสั่ง นาย Locky SONGKHAMA “ล็อกกี้ สงคำมา” อายุ 21 ปี ผู้จัดการร้านเจ้นุ๊ก เจริญรส เล่าว่า เหตุเกิด วันที่ 17 ต.ค. 68 เวลา 20.30 ตอนนั้นผมกับน้องก็ทำงานในร้านปกติ และกำลังให้บริการลูกค้า
จากนั้น ก็มีชายใส่ชุดสิงโตเดินเข้ามาเรี่ยไรขอเงินลูกค้าในร้าน ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนชายดังกล่าวเข้ามาขอผมกินน้ำ ด้วยความสงสารเราก็เลยให้เขาดื่มน้ำฟรีๆจากนั้นเขาก็เดินจากไป สักพักใหญ่ก็มีลูกค้าโต๊ะนึงเดินมาบอกกับว่าชายที่ใส่ชุดสิงโตนั้นได้ขโมยกล่อง Tip Box ไปผมก็เลยเดินไปดูจนพบว่ากล่องดังกล่าวได้หายไปจริงๆ
จากนั้น ตยก็เลยโทรรายงานเจ้าของ แล้วทางเจ้าของก็ได้ไปเปิดกล้องดูก็พบว่า ชายที่ใส่ชุดสิงโตดังกล่าว ได้ขโมยกล่อง Tip Box ไปจริง
“ผมก็เสียใจ ที่ต้องมาเจอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ อยากฝากบอกกับเขาว่า อย่างไปทำอะไรแบบนี้อีกมันหมดอนาคต หากถูกตำรวจจับได้ ใจจริงก็ไม่อยากให้เขาไปทำกับร้านอื่นอีก สู้หางานทำดีกว่าจะได้มีอนาคตที่ดี”
โดยทางเจ้าของร้านได้เข้าแจ้งความในวันต่อมา ที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ในคดีลักทรัพย์ในยามวิกาล ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าที่ พ.ต.ต. พลวัต นาคถมยา สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน ได้รับคําร้องทุกข์ไว้แล้ว จะได้ ดําเนินการสืบสวนสอบสวน และส่งมอบให้ชุดปฏิบัติการสายสืบ ตามตัวผู้กระทำความผิดเพื่อดําเนินตามกฎหมาย
โดยทรัพย์สินที่สูญหาย มีกล่องใส่เงิน ชนิดแบบใสซึ้งมีเงินสดประมาณ จำนวน 2,000 บาท. ผู้แจ้งพบว่ากล่องใส่เงินฯ (ตามทรัพย์ข้างต้น) ของทางร้านฯ ได้หายไป จึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรฯ พบว่า มีชายวัยรุ่นฯ แต่งตัวชุดเชิดสิงโตฯ สะพายหัวสิงโตมาด้วย ได้เข้ามาลักทรัพย์ เอากล่องใส่เงินแล้วหลบหนีไป ทําให้ได้รับความเสียหาย จึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์และนําคลิปจากกล้องวงจรฯ เป็นหลักฐาน ในการดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป