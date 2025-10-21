สามีใหม่ของย่าเลี้ยงขืนใจหลานวัย12 ญาติวอนตำรวจช่วย ไม่มีเงินค่ารถไปแจ้งความ อยากเอาเรื่องถึงที่สุด หลานยังหวาดกลัว หวั่นไม่ปลอดภัย
วันที่ 21 ต.ค. 2568 น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 32 ปี พาหลานสาววัย 12 ปี เข้าร้องเรียนหลังพบว่า นายบี (นามสมมติ) อายุ 43 ปี ซึ่งเป็นสามีใหม่ของย่าเลี้ยง ก่อเหตุขืนใจหลานสาวที่บ้านพัก ใน จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใคร
น.ส.เอ กล่าวว่า ตนมีศักดิ์เป็นน้า พ่อแม่ของหลานแยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่หลานของตนอายุได้ 6 เดือน โดยแม่ของตน (ยายของหลาน) ก็เลี้ยงมาจนเรียนจบชั้นป.6 จากนั้นหลานย้ายไปอยู่กับย่า ที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเรียนต่อในระดับมัธยม เมื่อเกิดเรื่องขึ้นหลานจึงให้พ่อไปรับกลับ
จากนั้นหลานได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าให้กับลูกพี่ลูกน้องฟัง จนแม่ของตนรู้เรื่องก็ร้องไห้ และโทรมาบอกตนว่าหลานโดนขืนใจ และให้พาหลานไปตรวจร่างกาย และแจ้งความ ตนจึงพาหลานสาวไปตรวจร่างกายที่ รพ. และไปแจ้งความที่ จ.นครนายก แต่ทางตำรวจแนะนำให้ไปแจ้งความที่ จ.กาญจนบุรี แต่ตนไม่มีเงินที่จะเหมารถไป
น.ส.เอ กล่าวต่อว่า จึงมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองแค จ.สระบุรี ว่าจะสามารถช่วยทำอะไรได้บ้าง เนื่องจากว่าหลานของตนหวาดกลัว เพราะอีกฝ่ายติดต่อเพื่อให้ไปพูดคุยเรื่องดังกล่าว แต่แม่ตนไม่ยอมและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด อีกทั้งยังพยายามที่จะมาพบหลานที่บ้านของตน ตอนนี้หวั่นไม่ปลอดภัย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองแค แจ้งว่าจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองกาญให้ ขณะนี้ตนก็ยังรอตำรวจติดต่อมา
ตอนนี้เป็นห่วงสภาพจิตใจของหลาน และอยากให้ได้รับความเป็นธรรม อยากให้ผู้ก่อเหตุถูกจับ เนื่องจากว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุพยายามที่จะติดต่อตนและหลานทุกช่องทาง ซึ่งเขาอาจจะไม่ทำอะไร แต่คิดว่าจะพยายามพูดเกลี้ยกล่อมหลานตนไม่ให้เอาเรื่อง ตนจึงพาหลานหลบหนีเพื่อที่จะได้ไม่ให้เจอกัน ตอนนี้ตนได้ติดต่อกับพ่อของหลานให้ทำเรื่องย้ายกลับมาเรียนที่นี่ เนื่องจากว่าถ้าขืนอยู่ที่เดิมเกรงว่าหลานจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุ เป็นลูกคนละแม่กับพ่อของเด็กหญิงจึงเรียกว่าลุง และเป็นสามีใหม่ของย่าเลี้ยงเด็กหญิง หลังจากปู่ของเด็กหญิงเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุจึงได้แม่เลี้ยงเป็นเมีย