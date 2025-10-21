พ่อร่ำไห้ ห่วงลูกสาววัย19 คาดอดีตภรรยาลวงพาไปทำงานแก๊งสแกมเมอร์ พบพาลูกเปิด 4 บัญชี ก่อนติดต่อไม่ได้ พอถามบอกว่าลูกไปทำงานที่ปอยเปตแล้ว
วันที่ 21 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังห้องเช่าไม่มีเลขที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พบกับ นายโจ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี หนุ่มพนักงานขับรถบรรทุก หลังขอความช่วยเหลือให้ช่วยพา ลูกสาว อายุ 19 ปี ที่คาดว่าถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา ให้ช่วยพากลับมาที่ประเทศไทย โดยคาดว่า น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 38 ปี แม่ของลูกสาว และเป็นอดีตภรรยาของตน จะมีส่วนรู้เห็นในการหลอกพาลูกสาวไปทำงานที่ปอยเปต
นายโจ เปิดเผยว่า ตนเลิกรากับ น.ส.เอ ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ โดยลูกอยู่กับปู่ย่าที่ จ.อุดรธานี โดยตนมาทำงานที่ฉะเชิงเทรา ส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพัง เพราะอดีตภรรยาหนีไปมีครอบครัวใหม่ ตนเองส่งเสียเงินกลับไปทั้งค่ากิน ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกสาว กระทั่งเมื่อต้นเดือนลูกสาวทักมาบอกกับตนว่าอยากหางานทำ ตนก็ได้บอกลูกไปว่า เดี๋ยวช่วงปีใหม่จะกลับไปรับมาอยู่ด้วยที่ฉะเชิงเทรา และหางานให้ทำ
กระทั่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่าน ลูกสาวทักมาบอกตนว่า แม่ชวนไปทำงานแพ็คของที่จังหวัดสระแก้ว รายได้ดี เดือนละ 18,000 บาท ตนจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกับอดีตภรรยา โดยอดีตภรรยาบอกกับตนว่าไม่ต้องเป็นห่วง จะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับลูก 2-3 วันในที่ทำงานใหม่เพื่อให้ลูกปรับตัวได้ จนวันที่ 14 ตุลาคม ลูกสาวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานี ไปหา น.ส.เอ ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยเมื่อลูกสาวไปถึงอดีตภรรยา ได้พาลูกสาวไปเปิดบัญชีธนาคารต่างๆ ถึง 4 ธนาคาร ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม อดีตภรรยาจะพาลูกสาวเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร โดยบอกว่าจะมีรถของนายจ้างมารับที่หมอชิต ระหว่างที่ลูกสาวเดินทางมาหาอดีตภรรยานั้น ตนได้ติดต่อลูกสาวตลอด จึงทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่อดีตภรรยาพาลูกสาวไปเปิดบัญชีธนาคาร จนถึงพามาที่กรุงเทพ ได้มีการคุยทางไลน์และโทรศัพท์ติดต่อกันได้ตลอด
กระทั่งช่วง 3 ทุ่มวันที่ 15 ตุลาคม ลูกสาวกำลังจะขึ้นรถของนายจ้างที่มารับ พร้อมส่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่มาให้ทางไลน์ และบอกว่านี่คือเบอร์ใหม่และกำลังขึ้นรถไปสระแก้ว หลังจากนั้นช่วงเช้ามืดตนเองได้ทักไปถามลูกว่าถึงไหนแล้ว แต่ไม่มีการตอบรับ ช่วงสายจึงพยายามโทรศัพท์หาลูกสาวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ กระทั่งช่วงค่ำๆ อดีตภรรยาได้โทรกลับมาหาตน บอกว่าลูกสาวได้โทรกลับมาหา และบอกว่าข้ามไปฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชาแล้ว
คาดว่าไปทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ฝั่งนั้น ตนตกใจมากว่าทำไมอดีตภรรยาถึงปล่อยให้ลูกสาวไปได้ แต่ได้รับคำตอบจากอดีตภรรยาว่า ไม่ได้ขึ้นรถไปกับลูกสาวเพราะว่ารถเต็ม ทั้ง ๆ ที่รับปากไว้แล้วว่าจะไปดูแลลูกสาว 2-3 วัน ในช่วงที่ทำงานใหม่
นายโจ เปิดเผยว่า รู้สึกสงสัยอดีตภรรยาว่ามีส่วนร่วมกับขบวนการนี้หรือไม่ ทำไมต้องพาลูกไปเปิดบัญชีถึง 4 บัญชี เพราะปกติการเปิดบัญชีรับเงินเดือนแค่ 1 บัญชีก็เพียงพอแล้ว อีกทั้งไม่ยอมขึ้นรถไปกับลูกสาวอ้างว่ารถเต็ม ทั้งๆ ที่รับปากไว้แล้วว่าจะไปอยู่ดูแลลูก 2-3 วัน และทำไมตนเองติดต่อลูกสาวไม่ได้หลังจากขึ้นรถนายจ้างไปแล้ว แต่อดีตภรรยากลับบอกว่าลูกสาวติดต่อกลับมาช่วงบ่าย แต่โทรศัพท์มาบอกตนในช่วงค่ำ
หลังเกิดเรื่องตนเดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อต้องการช่วยลูกสาวกลับมา ซึ่งหลังจากไปแจ้งความแล้ว จนวันนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ อยากวิงวอนหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือ พาลูกสาวตนเองกลับมา ตอนนี้เป็นห่วงลูกมาก ลูกสาวไม่เคยออกจากบ้านเพียงลำพัง ไม่รู้ชะตากรรมตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง