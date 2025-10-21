ตายแล้วรายที่ 4 ถูกช้างป่าทำร้าย หลังออกมานอนที่กระท่อมนา ทั้งที่เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนไปแล้ว เผยถูกจุดประทัดไล่ ช้างเปลี่ยนทางตรงเข้าหา ทำร้ายนาน 10 นาที
วันที่ 21 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต ที่บ้านกุดน้ำใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยญาติได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพธิ์ศรีอาราม จึงเดินทางไปตรวจสอบ
ที่วัดดังกล่าว พบญาติพี่น้องและชาวบ้าน กำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จัดงานศพของ นายประสิทธิ์ โสกัณทัตร์ อายุ 62 ปี ที่ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตที่เถียงนาในหมู่บ้าน เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (20 ต.ค.) บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นายสวัสดิ์ โสกัณทัตร์ อายุ 67 ปี พี่ชายของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง ได้แจ้งเตือนให้ชาวบ้านเข้าไปนอนที่บ้านแทนการนอนกระท่อมนา หลังจากมี “สีดอหูพับ” ช้างป่าที่แตกโขลงมาจากช้างป่าภูหลวง จ.เลย เข้ามาหากิน กระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. เจ้าหน้าที่ได้จุดประทัดไล่ช้างป่า ทำให้มันตรงมายังกระท่อมที่น้องชายนอนอยู่แทน ก่อนจะเข้าทำร้ายโดยย่อตัวลงมาใช้ท่อนเข่าทับแล้วเหยียบ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามจุดประทัดไล่ แต่ช้างป่าก็ยังทำร้ายต่อไปเกือบ 10 นาที ก่อนจะยอมไป
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายน้องชายก็เสียชีวิต เนื่องจากกระดูกชายโครงหักหลายซี่ และศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง และนี่เป็นครั้งแรก ที่มีช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ ต.นาชุมแสง
สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีผู้เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายมาแล้ว 4 ราย รายแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย.67 ที่ ต.ดงลาน อ.สีชมพู รายที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 ที่บ้านวังขอนแดง ต.ดงลาน อ.สีชมพู รายที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 ช้างป่าทำร้ายชาวบ้านที่บ้านโนนสูง หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า และรายที่ 4 ล่าสุดเกิดขึ้นที่บ้านกุดน้ำใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง