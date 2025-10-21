สธ.-ปณ. ลุยสุวรรณภูมิ สกัดลอบส่งออก กัญชา ไปต่างประเทศ ยึดพัสดุ 1.5 พันชิ้น ย้ำผิดกฎหมาย เผยโทษสูงสุด คุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท
วันที่ 21 ต.ค. 2568 น.ส.จิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานคณะกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดด้านกฎหมายของ สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกับไปรษณีย์ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบ ส่งออกกัญชาไปต่างประเทศ พร้อมวางแนวทางตรวจสอบพัสดุ บันทึกหลักฐาน และดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัย ที่ศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดว่าจะเป็นกัญชาลักลอบส่งออก กว่า 1,500 ชิ้น จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และศุลกากร ทำการบันทึก ตรวจยึด พร้อมระบุรายละเอียดผู้ส่ง-ผู้รับ ปริมาณ และเหตุผล ก่อนดำเนินการแจ้งความ และส่งมอบของกลาง ให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ด้าน นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาเป็นความผิดตามกฎหมาย แม้กัญชาในประเทศจะถูกปลดล็อกบางส่วน แต่การส่งออกยังถูกควบคุมเข้มงวด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
นพ.เทวัญ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน มี.ค. – ก.ค. 2568 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง พบผู้กระทำผิดจำนวน 33 ราย ยึดช่อดอกกัญชากว่า 1,000 กิโลกรัม ทั้งที่สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ จึงจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง พร้อมสร้างความตระหนักให้ประชาชนรับทราบถึงข้อห้ามในการส่งออกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป