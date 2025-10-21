รื้อแล้ว บ้านเครือข่ายกำนันลี กองกำลังบูรพานำรถถากถางหุ้มเกราะ ลงพื้นที่บ้านหนองจาน พบทุ่นระเบิดหลายทุ่น ไร้มวลชนเขมรป่วน
วันที่ 21 ต.ค.68 กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดระเบียบบ้านหนองจาน (ศูนย์อพยพเขมรเดิม) ซึ่งตั้งอยู่เขตอธิปไตยของไทย ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านโจกเจย อ.โอโจโลว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
เพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำเอาพื้นที่ปลอดภัยดังกล่าวมอบให้ชาวบ้านหนองจานที่เป็นเจ้าของตัวจริงในเร็วๆ นี้
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา กองกำลังบูรพาได้นำรถถากถางหุ้มเกราะ D5 จำนวน 1 คัน และรถแบกโฮอีก 1 คัน เข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณหน้าแนว โดยเฉพาะในหลักเขตที่ 47-48 ช่วงโซน A รวมถึงบริเวณทางเข้าบ้านหนองจาน ที่พบว่ามีทุ่นระเบิดอยู่ในจุดนั้นหลายทุ่น ทั้งนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ เพื่อรอเก็บกู้ต่อไป
นอกจากปฏิบัติการเตรียมพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วนั้น ยังมีปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่บ้านหนองจาน โดยทหารกองกำลังบูรพา ได้นำรถถากถางหุ้มเกราะ D5 และรถแบกโฮเข้ารื้อถอนบ้าน 2 หลัง ในจำนวน 6 หลังเครือข่ายของกำนันลี ที่เจ้าหน้าที่ทหารสามารถยึดคืนพื้นที่ได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งระหว่างดำเนินการ มีเสียงการรื้อถอนเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงทำให้ฝั่งกัมพูชาตื่นตัวและมีความเคลื่อนไหว
ซึ่งในเบื้องต้นจะดำเนินการในวันนี้ 2 หลังก่อน ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจากรายงานทราบว่า ขณะที่ดำเนินการยังไม่มีความวุ่นวายของฝั่งกัมพูชา