สาวใหญ่ร้องไห้ ประกันไม่จ่ายเงิน หลังสามีเสียชีวิต จนหนี้สุมหัวเป็นแสน เตรียมตัดใจขายบ้าน สมบัติชิ้นสุดท้ายในชีวิต
วันที่ 21 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นางบัวบงกช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ชาว ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการทำประกันกับบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ผิดข้อตกลงตามสัญญาจนทำให้ตนมีหนี้สินล้นตัว จนคิดจะขายบ้านใช้หนี้ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
นางบัวบงกช เปิดเผยว่า ตนมีอาชีพค้าขายไก่ย่างเสียบไม้อยู่บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ใกล้วัดสระบัว คลองสิบสอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เดิมทีตนกับสามีคือ นายโสภณ มีเงินเก็บ 50,000 บาท ซึ่งจะนำไปฝากธนาคาร แต่ปรากฏว่าพนักงานธนาคารได้พูดหว่านล้อมให้ตนกับสามีทำประกันชีวิต ซึ่งตนก็ไม่อยากทำแต่สามีบอกทำไปเถอะเพราะอายุมากแล้ว จะได้เก็บเงินเอาไว้เผาตัวเอง จึงตัดสินใจทำ โดยซื้อประกันสุขภาพเจอจ่ายจบ จากการเสียชีวิตทุกกรณี ทำประกันสุขภาพไม่ต้องตอบคำถาม เสียชีวิตจ่าย 200,000 ทุกกรณี คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.67
ซึ่งพอจ่ายประกันไปแล้วปีละ 13,436 บาท ปรากฏว่าผ่านไป 7-8 เดือนสามีตรวจพบเป็นเบาหวานและได้แจ้งเข้าไปที่บริษัทประกัน พอผ่านไป 3-4 เดือนก็ตรวจพบมะเร็งอีก ตนก็แจ้งกับบริษัทไปอีกแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทแต่อย่างใด กระทั่งมาถึงปีที่ 2 บริษัทประกันก็ได้หักเงินงวดที่ 2 ไปและไม่มีการตอบมาจากบริษัทแต่อย่างใด
กระทั่งผ่านมาอีกไม่นาน สามีก็เสียชีวิต และตนได้จัดงานศพจนเสร็จ จึงได้แจ้งกับบริษัทประกัน ปรากฏว่าทางบริษัทบอกว่าต้องตรวจย้อนหลัง 5 ปี ตนก็ตกใจ สงสัยว่าตั้งแต่แรกทำไมไม่แจ้ง โดยบริษัทบ่ายเบี่ยงและเลื่อนนัดตนมาหลายรอบ สุดท้ายผ่านมา 3 เดือนยังเงียบอยู่ ตนแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย เพียงเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยเท่านั้น
นางบัวบงกช กล่าวอีกว่า ไม่นานหลังจากนั้น ก็มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของตน 26,872 บาทซึ่งเป็นเงินทุนประกันที่ตนส่งมา 2 ปี โดยบริษัทไม่ได้แจ้งเรื่องกับตนเลย ตนอยากขอความเป็นธรรมให้บริษัทจ่ายเงิน 200,000 บาทตามสัญญาที่ทำไว้ เพราะเป็นเงินส่วนที่ตนสมควรจะได้รับ ที่ผ่านมาได้ยืมเงินจากเพื่อนบ้านหลายรายมาจัดงานศพ เป็นเงิน 130,000 บาท โดยตอนนี้ไม่มีปัญญาจะจ่ายหนี้แล้ว เพราะหวังว่าจะได้เงินจากประกัน 200,000 บาทไปใช้หนี้
หลังจากสามีเสียชีวิต ตนก็ต้องค้าขาย ดิ้นรนเลี้ยงตัวเอง บางวันขายของได้วันละ 200 – 300 ก็ไม่พอใช้ เพราะอยู่คนเดียวไม่มีลูก ไม่มีญาติพี่น้องมาช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีหมาและแมวที่เลี้ยงดูอีก 20 ตัว จนไม่รู้จะมีเงินไปใช้หนี้เขาหรือเปล่า บางวันเครียดจนนอนไม่หลับ ต้องนอนกอดรูปสามีแล้วร้องไห้ แต่ถึงที่สุดแล้วไม่มีเงินใช้หนี้จริงๆ คงจะต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายเพื่อใช้หนี้ต่อไป